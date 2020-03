Maren Morris accouche

Maren Morris a donné naissance à un petit garçon du nom de Hayes Andrew Hurd, son premier enfant avec son mari Ryan Hurd.

La chanteuse de 29 ans et son mari Ryan Hurd sont devenus les premiers parents d’un fils nommé Hayes Andrew Hurd, après l’accouchement de Maren lundi (23.03.20).

Confirmant la nouvelle sur Instagram, Maren a posté plusieurs photos de la nouvelle arrivée avec la légende: “Hayes Andrew Hurd. 23/03/20. L’amour de nos vies. (Sic)”

Ryan a également publié des photos du tot sur son propre compte et a écrit: “Hayes Hurd 3 • 23 • 20 (sic)”

Avant la naissance de leur fils, le chanteur de «To a T» Ryan a déclaré que sa femme et lui ne pouvaient pas être plus heureux de fonder une famille.

S’exprimant en novembre, il a déclaré: “Nous avons eu quelques mois où ce n’était que le nôtre, puis nos amis et nos familles et nos équipes. Ensuite, c’était agréable d’être public et de pouvoir partager les nouvelles. Il semble que ce soit le des questions que les gens veulent savoir, mais ça va, parce que nous en sommes vraiment ravis. ”

Maren et Ryan savaient qu’ils attendaient un garçon avant la naissance de Hayes, et le hitmaker ‘My Church’ avait précédemment dit qu’elle pensait qu’elle allait avoir une fille, car elle était “entourée de femmes” dans sa vie quotidienne.

Elle a dit: “J’ai grandi avec une sœur, ma mère possède un salon de coiffure, donc j’étais toujours entourée de femmes. J’ai une affinité pour elles. Il y a des femmes dans mon groupe, dans mon équipe.

“Je n’ai jamais vraiment eu de frère masculin ou quelque chose comme ça, alors je me sentais juste comme si j’allais avoir une fille parce que je suis constamment entourée de femmes. Et j’ai sorti cette année un disque appelé ‘GIRL’ . Et non – le test a dit que c’était un garçon! ”

Mais bien que Hayes ne soit pas ce à quoi elle s’attendait à l’origine, Maren a insisté sur le fait qu’elle était heureuse de toute façon.

Elle a ajouté: “Honnêtement, j’étais si heureuse avec les deux. Mais j’ai entendu beaucoup de mamans depuis que nous avons publié nos nouvelles et elles sont juste,” elles aiment leur mère pour toujours! ” “

