Maren Morris & # 039; Section en C

Maren Morris a révélé qu’elle devait subir une césarienne d’urgence pour accoucher son fils Hayes.

Maren Morris a dû subir une césarienne d’urgence après 30 heures de travail.

La chanteuse de 29 ans et son mari Ryan Hurd, 33 ans, ont accueilli leur fils Hayes Andrew Hurd plus tôt cette semaine, mais Maren a admis que son travail était une épreuve intense.

Partageant une photo du tot sur Instagram, elle a écrit: “30 heures de travail se sont terminées par une césarienne d’urgence … pas ce que nous avions prévu mais j’ai appris assez rapidement ce soir-là qu’avoir un plan pour amener un humain dans le monde est une course de fou. Tout ce qui comptait, c’était qu’il soit arrivé en toute sécurité. L’avoir au milieu d’une crise sanitaire mondiale n’était pas non plus dans les livres de préparation pour bébé, mais nous y sommes. Le tenir et guérir mon corps dans une maternité qui est étrangement calme de notre part ne pas être autorisé à recevoir des visiteurs ou de la famille pour le moment, mais étrangement serein. Tout ce que nous entendons, ce sont des moniteurs bips et les roucoulements de notre fils infantile. (sic). ”

Elle a également dit combien elle et son mari étaient reconnaissants envers le personnel médical qui avait aidé à accoucher leur fils.

Maren a écrit: “L’admiration que nous avons pour les médecins, les infirmières et les professionnels de la santé qui ont pris soin de Hayes et moi pendant notre séjour ne peut pas être mesurée dans ce post. Ils ont risqué leur santé chaque jour pour s’assurer que la nôtre allait bien. Je ne peux pas penser à quelque chose de plus altruiste que cela. En fin de compte, je ne peux pas remercier suffisamment chaque mère pour avoir traversé ce que vous avez vécu parce que je n’avais AUCUNE idée de la difficulté, et je suis un maigre 4 jours. le monde change sous nos yeux et moi aussi. Cela a été une chose paisible à laquelle s’accrocher en ces temps incertains. En pensant à vous tous (sic). ”

Avant la naissance de leur fils, le chanteur de «To a T» Ryan a déclaré que sa femme et lui ne pouvaient pas être plus heureux de fonder une famille.

S’exprimant en novembre, il a déclaré: “Nous avons eu quelques mois où ce n’était que le nôtre, puis nos amis et nos familles et nos équipes. Ensuite, c’était agréable d’être public et de pouvoir partager les nouvelles. Il semble que ce soit le des questions que les gens veulent savoir, mais ça va, parce que nous en sommes vraiment ravis. ”

