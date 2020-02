Margot Robbie a renoncé au tatouage

2020-02-05 11:30:04

Margot Robbie a révélé qu’elle avait “raccroché” son pistolet de tatouage après “quelques mésaventures”.

Margot Robbie a “raccroché” le pistolet de tatouage après “quelques mésaventures”.

La star de ‘Birds of Prey’ a révélé qu’elle avait cessé de tatouer ses amis après que certaines choses se soient mal passées.

Elle a partagé: “J’ai raccroché le pistolet de tatouage. Je ne le fais plus. J’ai eu quelques mésaventures et je sens que je devrais arrêter.”

Et l’actrice de 29 ans se souvient d’un incident particulier où elle a estimé qu’elle devrait raccrocher les encrages.

S’exprimant sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon, elle a dit: “Je tatoue mon amie sur le dos … Et puis quand je lui ai montré après, elle était genre: ‘Oh, je ne savais pas que c’était ce que je recevais . ‘ Et je me disais: “Oh, mon Dieu.” Je me disais: “Qu’est-ce que tu pensais obtenir?” Elle disait: “Ça n’a pas d’importance, j’aime ça de toute façon. Et j’ai eu de la chance qu’elle soit cool à ce sujet, mais savez-vous qui n’était pas cool à ce sujet? Sa maman, le lendemain au mariage, quand elle marchait dans l’allée, comme l’une des demoiselles d’honneur dans une robe dos nu, et ce genre de tatouage rouge, brut, de croûtes. Et sa maman était sale avec moi … Elle était tellement en colère, et je me sentais, je ne devrait vraiment plus faire ça. ”

Pendant ce temps, Margot a précédemment révélé qu’elle avait acheté un pistolet de tatouage par ses amis après avoir exprimé son amour pour l’encrage.

En 2016, elle a déclaré: “J’ai déjà fait près de 50 tatouages. Et j’aggrave! Le jour de mon anniversaire, mes amis se disaient:” Qu’est-ce que tu veux pour ton anniversaire? ” Je me disais: ‘Je veux juste faire plus de tatouages.’ Cara [Delevingne] et je tatouais le bas de nos orteils avec, comme, de petits visages. Mais le truc avec le tatouage du bas de vos orteils, c’est qu’il déteint après un certain temps, donc nous devons continuer à les refaire. “

Mots clés: Margot Robbie

Retour au flux

.