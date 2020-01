Margot Robbie admet comment Harley Quinn se sent vraiment à propos du Joker

Birds of Prey est sur le point de prendre son envol.

Suicide Squad pourrait être l’un des films DC Comics les plus conflictuels de ces dernières années. Après tout, même le réalisateur David Ayer admet que le public du film vu en 2016 n’était pas sa vraie vision. Cependant, sa réputation moins qu’excellente n’a pas empêché Warner Bros. de tirer parti des 747 $ du box-office mondial du film.

En fait, le studio a non seulement engagé James Gunn des Gardiens de la Galaxie pour écrire et réaliser une prochaine suite. Les fans obtiennent également un film entier construit sur le succès de Harley Quinn de Margot Robbie. Basé sur le titre de DC Comics sur un groupe de femmes criminelles, Birds of Prey verra Robbie faire avancer l’histoire de son personnage.

Margot Robbie lors d’une projection de ‘Bombshell’ | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

L’amour fou de Harley Quinn et Joker

Comme les fans hardcore de Batman le savent, Batman: The Animated Series a présenté Harley en tant que petite amie / femme de main du Joker en 1992. Un an plus tard, elle a fait ses débuts dans la bande dessinée. Et depuis, elle est devenue bien plus que l’amour du Joker. Ces dernières années, Harley’s est devenue son propre anti-héros indépendant.

Cependant, son histoire d’origine – comme le révèle le roman graphique de 1994 Mad Love – reste inextricablement liée au Joker. En tant que telle, Harley a rencontré des difficultés pour devenir sa propre femme. Nous imaginons que le prince clown du crime est une ombre difficile à échapper. Et au fil des années, la relation entre les deux est restée controversée.

Certains fans affirment que la relation entre Joker et Harley est de toutes sortes abusive, tandis que d’autres sont fascinés par elle. Dans certaines versions de l’histoire de Harley, le Joker lui aurait volé toute agence. Mais il semble que Robbie et Birds of Prey (et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) – comme le titre complet du film le lit – espèrent récupérer l’histoire de Harley.

Ce que nous savons des «oiseaux de proie»

DC Comics a présenté Birds of Prey à ses lecteurs en 1996. Le groupe de super-héros composé uniquement de filles a commencé comme un partenariat entre Black Canary et l’ancienne Batgirl Barbara Gordon. Cependant, il s’est depuis élargi pour inclure un certain nombre d’autres personnages, notamment Huntress.

Harley n’a jamais été membre d’une équipe dans les bandes dessinées. Mais le grand écran Birds of Prey la verra s’unir à d’autres héroïnes contre le patron du crime Black Mask (Ewan McGregor). Mary Elizabeth Winstead et Jurnee Smollett-Bell incarnent également respectivement Huntress et Black Canary. Le film sonne comme s’il incorporerait des éléments de la version autonome de Harley Quinn Warner Bros.

De plus, Birds of Prey sera classé R, ce qui permettra à Robbie d’exploiter la nature imprévisible du personnage d’une manière que nous n’avons pas encore vue. Cette décision intervient bien sûr après le succès de Joker d’un milliard de dollars. Sur la base des récents commentaires de Robbie, nous avons hâte de voir comment elle laisse Harley en laisse dans le nouveau film.

Margot Robbie sur l’état d’esprit de Harley

Nous savons depuis un certain temps que Birds of Prey affrontera en partie la séparation de Harley et Joker. Puisque l’amour de la paire a été décrit comme incroyablement toxique dans Suicide Squad, nous sommes curieux de voir ce que Harley fait sans elle “M. J ”l’alourdissant. Comme Robbie l’a dit à Empire, Harley fait de son mieux.

Elle essaie de le posséder. Cela semblait être un véritable moyen de faire face à une rupture. Ce n’est pas propre et facile d’être une femme forte. C’est tellement dur. Elle est un peu plus Courtney Love que Debbie Harry cette fois. Elle dit: “Je suis célibataire, je n’ai pas besoin de lui, f ** k ce mec.” Mais si le Joker lui envoyait un texto, “You up?”, Elle courrait. Elle tomberait en morceaux.

Bien que les deux ne soient pas un élément, il semble que Harley soit dans un endroit vulnérable très émotif. Compte tenu de la façon dont elle est normalement hors des rails, nous parions que cela crée un arc convaincant pour le personnage. Quoi qu’il arrive, Robbie devrait reprendre Harley à nouveau dans The Suicide Squad en 2021. Les fans du personnage ont donc certainement beaucoup à attendre.

Birds of Prey sortira en salles le 7 février 2020.