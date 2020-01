Margot Robbie «détachée» de la célébrité

2020-01-07 12:30:04

Margot Robbie se sentait «détachée» de la célébrité, mais a déclaré que la création de sa société de production LuckyChap Entertainment l’a aidée à nouveau.

L’actrice de 29 ans a atteint la célébrité après avoir joué le rôle de Naomi Lapaglia dans “Le Loup de Wall Street” en 2013, mais a déclaré que sa rapide ascension la rendait “bizarre”, car elle ne pouvait pas “contrôler” où elle la vie allait.

Elle a dit: “C’est une chose amusante … J’en ai parlé avec d’autres actrices. La célébrité est une chose tellement bizarre. Elle a cette façon de se manifester très rapidement. Et je me sentais très détachée. Je cherchais pour différentes façons de prendre le contrôle de ma vie, pour arriver là où je voulais être. ”

Margot dit que la fondation de sa société de production, LuckyChap Entertainment, en 2014 l’a aidée à se fondre au milieu de la vie sous les projecteurs, et qu’elle aime maintenant le côté “affaires” de sa carrière.

Elle a ajouté: “En tant que producteur, vous pouvez faire partie de tout. Et pas seulement sur le plateau, mais au fil des années, cela prend ce point. J’aime exercer cette partie de mon cerveau qui sait faire des affaires – même en faisant la taxe -incitive s ** t. ”

Après avoir joué dans “Le Loup de Wall Street”, Margot a commencé à remarquer qu’on lui proposait “beaucoup de rôles similaires”, et dit qu’il était difficile de trouver un travail “différent” qui continuerait de la pousser hors de sa zone de confort.

S’adressant à Charlize Theron pour le magazine V123 V: The New Hollywood Issue – qui sortira en kiosque jeudi (09.01.20) – la star de ‘Suicide Squad’ a expliqué: “Ce n’est qu’après ‘Wolf of Wall Street’ que beaucoup de des rôles similaires ont commencé à arriver. J’ai réalisé: «Mon Dieu, je vais devoir faire quelque chose de très différent, pour faire savoir aux gens que je ne vais pas continuer à jouer la femme qui cherche l’or pour toujours.» Et ce n’est pas ça Je ne veux pas [ever play] une femme qui cherche de l’or – j’ai passé le meilleur moment à jouer [Naomi]. Mais j’avais exercé ce muscle. J’étais venu pour la comprendre. Je voulais lire un personnage et penser: «Je n’ai aucune idée de comment faire ça». Je veux toujours me sentir un peu effrayé lorsque j’accepte un rôle. Et pour me pousser en quelque sorte. “

