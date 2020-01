Margot Robbie: Le sexisme est naturellement enraciné chez les gens

2020-01-15 19:30:05

Margot Robbie pense que le sexisme est “naturellement enraciné chez les gens”, car elle dit qu’elle subit toujours des préjugés parce qu’elle est une femme.

Margot Robbie pense que le sexisme est “naturellement enraciné dans les gens”.

La star de ‘Birds of Prey’ dit qu’elle éprouve encore régulièrement des préjugés parce qu’elle est une femme et croit que le sexisme ne disparaîtra jamais, car c’est “une chose inhérente que tout le monde a dans son ADN”.

Dit-elle: “[Sexism is] naturellement ancré dans les gens – même si c’est vous qui devez dicter les décisions – qu’ils se tournent vers l’homme le plus âgé et le plus proche de la pièce et lui posent la question. C’est juste une chose inhérente que chacun a dans son ADN. ”

Margot prétend qu’elle connaît même le sexisme en ce qui concerne sa société de production LuckyChap Entertainment, car elle dit que les gens lui poseront des questions à ses partenaires de production masculins avant d’envisager sa réponse.

Elle a ajouté: “Quand les gens posent une question et que j’ai la réponse, ils se tournent si facilement vers mes partenaires producteurs qui sont des gars et leur demandent. C’est une question de finances, donc je vais demander au gars. Et ils sont comme ‘ en fait c’est elle qui a la réponse, tu devrais lui demander! C’est la construction sociétale que nous avons grandie en sachant. ”

Mais l’actrice “Il était une fois à Hollywood” sait que la plupart des gens “veulent embrasser” l’égalité, et pense qu’il ne faudra pas longtemps pour que les gens apprennent à ignorer leur “mentalité” sexiste.

Margot a expliqué: “Je pense que ce qui est intéressant maintenant, c’est que tout le monde est si conscient de cela et ils se surprennent souvent. Je pense que les gens veulent embrasser l’idée de l’égalité. Je pense qu’ils sont un peu choqués qu’ils n’avaient pas auparavant, et ils n’avait pas cet état d’esprit et n’en était pas conscient. ”

Et tandis que la beauté blonde est occupée à critiquer les autres pour leur état d’esprit, elle est également “très critique” envers elle-même, car elle dit qu’elle ne se donne jamais assez de crédit pour un travail bien fait.

S’adressant au numéro numérique de Glamour UK de janvier 2020, elle a déclaré: “Je suis très, très autocritique et très critique envers mon travail. Je me fixe des normes très élevées. Je veux toujours faire mieux et je pense toujours Je peux faire mieux.

“Je ne pense pas qu’il y ait un moment où j’ai pensé,” vous l’avez cloué. ” Je pense toujours: «vous avez fait ce que vous aviez prévu de faire, mais vous avez raté la cible ici et la prochaine fois, vous allez le faire différemment». J’ai cette voix intérieure qui cherche constamment quelque chose de mieux. “

