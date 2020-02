Margot Robbie “ paniquée ” à propos du discours de Brad Pitt sur le BAFTA

2020-02-04 20:30:06

Margot Robbie “était tellement paniquée” à l’idée de prononcer le discours de Brad Pitt sur les BAFTA pour lui qu’elle “n’a même pas pensé” à préparer son propre discours d’acceptation si elle gagnait.

L’acteur de 56 ans a remporté le prix du meilleur acteur de soutien lors de la cérémonie annuelle à Londres dimanche (02.02.20) pour son rôle dans “ Il était une fois à Hollywood ”, et comme il n’a pas pu assister à l’événement, il a demandé à Margot – qui a également joué dans le film – de lire son discours.

Et maintenant, Margot a expliqué qu’elle était si nerveuse à l’idée de prononcer le discours de Brad qu’elle “n’a même pas pensé” à préparer son propre discours d’acceptation, car elle a été nominée deux fois dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle, pour ses apparitions dans le Quentin Tarantino flick et ‘Bombshell’.

L’actrice de 29 ans a déclaré lors d’une apparition sur “Good Morning America”: “Il [Pitt], comme la veille, était comme «Pouvez-vous faire mon discours pour moi? Je ne peux pas être là », et j’étais tellement paniqué à propos de son discours que je n’ai même pas pensé à en préparer un pour moi.

“J’étais en haut pour deux, pour les deux films de ma catégorie, et ce n’est que lorsque j’étais dans la voiture sur le chemin là-bas que je me suis dit” Oh mon Dieu, j’espère que je ne gagnerai pas parce que je ne le fais pas avez quelque chose à dire. ”

Margot n’a pas eu besoin de planifier un discours car elle a perdu contre Laura Dern dans la nuit, qui a remporté le gong pour son rôle dans ‘Wedding Story’.

Le discours de Brad a été l’un des points de discussion de l’événement, car il s’est moqué de sa vie amoureuse en la comparant à la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, qui est devenue officielle vendredi (31.01.20).

S’exprimant au nom de Brad, Margot a déclaré: “Brad ne pouvait pas être ici ce soir en raison d’obligations familiales, alors il m’a demandé de lire sa réponse pour lui.

“Il commence par dire:” Hé la Grande-Bretagne. J’ai entendu que tu venais de devenir célibataire. Bienvenue au club! Je te souhaite le meilleur avec le règlement du divorce. ” Il dit ensuite: «Merci à l’Académie pour cet extrême honneur». Il dit qu’il a “ toujours été un peu intimidé ici, étant donné la Royal Academy of Dramatic Arts et les titans qui l’ont précédé, donc c’est particulièrement significatif. ” ”

Et bien qu’il n’ait pas assisté aux prix en personne, Brad a également réussi à glisser une blague visant le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, après avoir récemment annoncé qu’ils quitteraient leurs fonctions royales.

Le discours de Brad a taquiné qu’il appellerait son trophée Harry après le royal, car il “le ramènera en Amérique”, alors que le couple déménagera au Canada.

Margot a poursuivi: “Il dit qu’il va nommer cet Harry parce qu’il est vraiment excité de le ramener aux États-Unis avec lui. Ses mots, pas les miens!”

