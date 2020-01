Margot Robbie se sent comme un adulte maintenant

2020-01-15 15:30:06

Margot Robie a quitté la maison à l’âge de 17 ans mais ne s’est pas vraiment sentie adulte avant d’avoir appris à dire non.

Margot Robbie ne s’est pas sentie adulte avant d’avoir appris à dire «non».

L’actrice de 29 ans n’avait que 17 ans lorsqu’elle a quitté la maison pour un rôle dans “Neighbours”, mais la star de “Birds of Prey” – qui est mariée à Tom Ackerley – se sentait juste comme un “enfant essayant de faire des adultes choses “à l’époque et se sent seulement comme elle a mûri maintenant, elle est capable de prendre le contrôle de sa vie.

Elle a déclaré: “Je ne me suis pas sentie soudainement adulte à 17 ans parce que je m’éloignais de chez moi et vivais seule.

“Cela ne m’a pas fait me sentir comme un adulte, ça m’a fait me sentir comme un enfant qui essayait de faire des choses adultes. Je commence seulement vraiment à me sentir comme un adulte en apprenant juste à dire” non “aux choses .

“Cela a été la plus grande partie de ma croissance: dire” non “et avoir les couilles pour dire” non “.

“J’ai toujours été un oui, donc je me sens beaucoup plus adulte et en contrôle de ma vie quand je peux dire:” Non, je sais ce que je veux et je sais que ce n’est pas ça et je ne vais pas fais le!’ ”

Margot a trouvé cela “effrayant” lorsqu’elle a déménagé à Melbourne pour “Neighbours”, mais cela a également renforcé sa confiance.

Elle a déclaré au numéro numérique de janvier du magazine GLAMOUR UK: “Je ne connaissais personne à Melbourne et c’était effrayant. J’ai certainement eu ces moments de” je peux le faire, je suis une femme indépendante “puis” Holy sh * t, c’est si dur et effrayant, peut-être que je ne peux pas.

“J’ai eu beaucoup de ces moments quand j’ai commencé à travailler sur ‘Neighbors’ et que j’essayais juste de comprendre la vie.”

Après avoir quitté le feuilleton de jour, Margot a déménagé aux États-Unis et la star de «Wolf of Wall Street» a apprécié de prendre un «nouveau départ» car personne ne savait qui elle était là.

Elle a ajouté: “Ensuite, le prochain grand départ a eu lieu trois ans plus tard, lorsque j’ai déménagé en Amérique et que j’avais l’impression d’avoir une ardoise fraîche et propre, car personne en Amérique ne savait qui j’étais.

“Peut-être que certaines personnes avaient entendu parler de ‘Neighbours’, mais elles ne l’avaient jamais vu, alors j’ai récupéré mon anonymat pendant un certain temps, ce qui était un sentiment libérateur qui a définitivement donné l’impression d’un nouveau départ.

“J’ai pu reconstruire qui je voulais être et comment je voulais que ma carrière ressemble ou se sente.”

Lisez les interviews complètes avec Margot et ses co-stars de ‘Birds of Prey’ sur https://www.glamourmagazine.co.uk/article/birds-of-prey-cast-interview

Mots clés: Margot Robbie

Retour au flux

.