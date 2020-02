Margot Robbie veut dîner avec le prince Harry et la duchesse Meghan

2020-02-16 17:30:05

Margot Robbie veut inviter le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, à dîner à Los Angeles, suite à leur décision de déménager au Canada.

Margot Robbie veut inviter le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, à dîner à Los Angeles.

La star de “ Birds of Prey ” a déclaré qu’elle soutenait pleinement le couple royal dans leur décision de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale, et a déclaré qu’elle souhaitait les faire venir chez elle pour dîner à LA, au milieu de leur décision de déménager du Royaume-Uni au Canada.

S’adressant au journal The Sun dimanche, elle a déclaré: “Je connais le prince Harry depuis un moment et c’est un gars vraiment génial.

“Je sais autant que quiconque quelle décision importante de se déplacer à l’autre bout du monde.

“Londres me manque encore beaucoup mais j’avais mes raisons de déménager et ils ont leurs raisons pour la décision.

“Ce n’est pas quelque chose à prendre à la légère. S’ils vont passer plus de temps à Los Angeles, nous aimerions dîner avec eux.”

Margot, 29 ans, a rencontré pour la première fois le prince Harry lors d’une pendaison de crémaillère à Londres organisée par le mannequin Suki Waterhouse en 2015.

La paire a été photographiée dans des clichés Instagram qui présentent également Cara Delevingne, Sienna Miller et la princesse Eugénie, mais Margot a admis qu’elle avait initialement confondu le prince de 35 ans avec Ed Sheeran.

Elle a avoué: “Quand je l’ai vu dans ces verres, je me suis dit:” Oh mon Dieu, je ne savais pas qu’Ed Sheeran était à la fête “. Et il était vraiment offensé. Il était du genre” Tais-toi! ” ”

Le duo a continué à devenir copains, et Margot a même appelé Harry du tournage du film 2016 “ Suicide Squad ” avec le mannequin et l’actrice Cara, avec qui Harry est ami depuis plusieurs années.

Margot a expliqué: “Pendant que nous filmions, Cara a dit: ‘Prank-call Harry’. Je me disais: ‘Vous ne pouvez pas faire de farce à la royauté’ mais nous l’avons fait, et il était tellement cool avec ça.”

Mots clés: Margot Robbie, Prince Harry, Duchesse Meghan

Retour au flux

.