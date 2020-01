Mari de l’entraîneur de Mamba Christina Mauser, tué dans un accident de Kobe, se souvient de sa femme

Le matin après avoir perdu sa femme, Christina Mauser, dans un accident d’hélicoptère, Matt Mauser a parlé avec “Aujourd’hui” de la perte tragique, de leur famille et de leur relation avec les deux. Kobe et Gigi Bryant, également décédée dans l’accident.

Mauser était entraîneur adjoint de l’équipe de Gigi Mamba Sports Academy et, comme Matt le dit, a été sélectionné par Kobe pour aider à leur enseigner la défense.

En plus de son mari, Christina laisse dans le deuil les trois enfants du couple, âgés de 3, 9 et 11 ans.

“Je le gardais ensemble jusqu’à ce que vous disiez son nom. Je suppose que je vais aussi bien que nous pouvons nous y attendre”, a-t-il déclaré lors de son appel à l’émission du matin. “C’est horrible. J’ai trois petits enfants et j’essaie de comprendre comment naviguer dans la vie avec trois enfants et sans maman.”

Lorsqu’on lui a demandé comment il se sent, Matt a répondu: “J’ai peur, je pense, plus que tout, j’ai un peu peur pour l’avenir.”

Il a ensuite dit qu’il aimerait parler de sa femme, la qualifiant d ‘”extraordinaire”.

“[Kobe] n’a pas choisi Christina pour n’importe quelle raison ordinaire. Elle était extraordinaire. Elle était incroyablement spirituelle, incroyablement spirituelle “, at-il poursuivi.” Drôle. Drôle comme personne que vous n’avez jamais rencontré, elle pouvait imiter n’importe qui, elle avait une grande oreille. Elle était chaleureuse. Elle était incroyablement brillante. Elle était incroyablement avertie sur le plan technologique, elle pouvait tout comprendre. “

Il a continué à l’appeler chaleureuse, incroyablement profonde, belle et une «personne incroyable». De Bryant, il a ajouté: “Il l’a choisie parce qu’elle était incroyable. Il a vu quel esprit incroyable elle avait pour le basket-ball.”

Selon Matt, le surnom de sa femme était le «MOD» ou «Mère de la défense». Il a poursuivi en disant que chaque personne à bord de l’hélicoptère était “incroyable … en soi”.

“Je les connaissais bien, ils étaient merveilleux, ils étaient chaleureux, ils aimaient leurs enfants et ils étaient tellement fiers que leurs enfants grandissaient”, a-t-il déclaré. “Kobe a emmené ces enfants des écoles privées et les a rendus durs et durs. Il était dévoué et ma femme aussi. Ils étaient dédiés à ces filles.”

Mauser a noté que sa famille n’a pas regardé la majeure partie de la couverture des nouvelles dimanche, mais sa fille a fait un commentaire déchirant lorsqu’elle a allumé “SportsCenter” pendant quelques instants.

“Tout dépendait du deuil et de la douleur de tout le monde et elle a dit que c’était bien de savoir que tout le monde souffrait avec nous”, a-t-il déclaré. “Je sais que cela semble étrange, mais cela aide en quelque sorte.”

Christina était également entraîneure de basket-ball pour filles à la Harbour Day School dans le comté d’Orange et apparemment aussi entraîneure “Real Housewives of Orange County” étoile Shannon Beador trois filles.

“Christina Mauser. Un entraîneur incroyable et une influence incroyable sur mes trois filles qui ont joué au basket au collège”, a écrit Shannon sur Instagram. “Et incroyable mère de 3 enfants. Nos plus sincères sympathies vont à @sinatrabigband et à sa famille. Les filles Beador sont dévastées. Nous envoyons nos prières à la famille Mauser.”

John Altobelli, son épouse Keri et leur fille Alyssa étaient également à bord de l’hélicoptère lorsqu’il s’est écrasé. Sarah Chester et sa fille adolescente Payton Chester, ainsi que le pilote, Ara Zobayan, ont également été tués.