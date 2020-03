Mariah Brown dit qu’elle aurait pu être polygame si sa famille avait séjourné en Utah

Mariah Brown, la seule fille de Meri et Kody Brown dans Sister Wives de TLC, est sortie gay en 2015.

Bien que les croyances mormones fondamentalistes de ses parents, en tant que membres de la secte des frères unis apostoliques (AUB), qui soutiennent la polygamie, ne soutiennent pas le mariage gay, le père de Mariah et ses quatre mamans (y compris les épouses sœurs de Meri, Janelle, Christine et Robyn Brown ) tous l’ont soutenue après son annonce de sortie.

Dans l’épisode du 15 mars de Sister Wives, «Growing Up Gay and Religious», Mariah a expliqué ce que c’était que de grandir gay dans la religion mormone fondamentaliste, y compris son désir initial d’être une sœur sœur dans un mariage polygame et ses fiançailles avec sa fiancée, Audrey Kriss.

Meri, Janelle, Kody, Christine et Robyn Brown | Frederick M. Brown / .

Mariah a réalisé qu’elle était gay quand elle a découvert son béguin pour Audrey

Lors du dernier épisode de Sister Wives, Mariah a expliqué qu’elle avait découvert qu’elle était gay en partie à cause de sa fiancée maintenant. L’étudiante diplômée de 24 ans, qui suit actuellement un programme de maîtrise en travail social à l’Université Loyola de Chicago, a rencontré Audrey alors qu’ils étaient tous deux étudiants de premier cycle au Westminster College de l’Utah.

“Une partie de mon éveil sexuel a été, j’ai découvert que j’aimais Audrey,”

Mariah a jailli. “Et je me disais:” Oh, je suis peut-être gay. “”

De plus, Audrey n’était pas seulement le premier rendez-vous de Mariah avec un

femme, mais son premier rendez-vous, point final.

“Ce fut une bonne année avant que nous commencions à sortir ensemble”, la fille de Meri

révélé. «Et à notre premier rendez-vous… C’était mon premier rendez-vous avec une femme, en fait.

C’était un peu mon premier rendez-vous. J’étais donc un peu nerveux et Audrey était

peu nerveux, car c’est une sorte de pression. “

“Je suis heureuse de ne pas le savoir à l’époque”, a plaisanté Audrey. Le couple est sorti depuis deux ans avant de se fiancer à la Marche des femmes en 2019.

La fille de Meri a admis que son passé religieux était parfois «très douloureux»

Mariah est sur la lune pour être avec Audrey maintenant, mais la star de Sister Wives a révélé que les choses n’avaient pas toujours été aussi heureuses.

La star de Sister Wives a déclaré aux producteurs qu’elle

les antécédents religieux l’avaient fait se sentir en conflit et coupable à son sujet

sexualité. «Quand j’étais adolescent, je me sentais très dévoué à l’église que j’étais

élevé », a déclaré Mariah. «J’ai toujours dit que je voulais vivre la polygamie. je pense

c’était vraiment un moyen de me protéger de ne pas me dévoiler. »

Alors que Mariah a déclaré qu’elle serait toujours heureuse d’avoir été élevée dans une famille polygame, elle a avoué que cela lui avait également causé beaucoup de troubles internes.

“Je suis très reconnaissant de la façon dont mes parents m’ont élevé, très

reconnaissante pour mon éducation », a déclaré Mariah aux producteurs de Sister Wives

jaillit dans ses yeux. «Et en même temps, c’était très douloureux. Et c’était

vraiment difficile pour moi d’être gay et religieux en même temps. »

Mariah, qui parlait souvent à l’adolescence de la possibilité de

devenir elle-même une épouse sœur, pensait qu’elle aurait pu suivre cette voie si le Brown

la famille était restée en Utah.

«J’ai réfléchi plusieurs fois dans ma vie à ce que ma vie

ont été comme si nous n’avions pas déménagé à Vegas “, songea-t-elle. “Je suppose que je

se marierait avec un homme avec quelques femmes, serait là quelques années, déteste mon

la vie, et finalement partir. ”

Les mamans de Mariah se sont également souvenues de son désir initial de vivre ce

ils appellent le «principe du mariage plural».

“Meri, combien de conversations as-tu eues avec Mariah aussi,

d’être une épouse sœur? ” Robyn l’a mentionné. «Elle a beaucoup parlé des épouses sœurs.»

Meri a laissé entendre que le désir de Mariah d’avoir une compagnie féminine l’avait confondue dans son contexte religieux, lui faisant penser qu’elle voulait être une épouse sœur plutôt que d’avoir une épouse elle-même. “Elle l’a fait, parce qu’être élevée dans cette culture religieuse, où être gay n’est pas acceptée, c’est ce avec quoi elle se connectait”, a déclaré Meri.

Voir ce post sur Instagram

Vive, Queers! … A été la première chose que j’ai dite aux chiens quand je les ai emmenés pour leur promenade matinale et nous avons vu tant de gens se préparer pour le défilé aujourd’hui. Et puis, quand nous sommes descendus au défilé pendant qu’Audge et Kaela sont allés prendre un verre, je me suis assis dehors avec Koda et nous avons juste pu nous délecter de la beauté qu’est Pride. Je pense qu’il y a cet énorme stéréotype de ce à quoi ressemble la «queerness» ou la «gayness». Mais ce que je dirai, c’est que la seule chose que tout le monde au défilé avait en commun aujourd’hui était que nous avions tous l’air et surtout ressenti queer – de la manière la plus authentique pour nous, personnellement. . Je sais qu’il y a beaucoup de confusion autour de ce que je veux dire par «queer» et s’il s’agit d’un terme péjoratif à utiliser pour la communauté LGBTQIAPN +. Voici ma définition préférée de Queer de David Halperin: «Queer est par définition tout ce qui est en contradiction avec la normale, la légitime, la dominante. Il n’y a rien de particulier auquel il se réfère. » Je pense que Queerness et son parcours sont personnels et beaux pour toute personne qui est sur ce chemin. Je pense que c’est un terme magnifique, englobant et inclusif. . Je sais qu’aujourd’hui est le dernier jour technique du mois de la fierté – mais ce sera toujours une mission dans ma vie de créer et de garder de l’espace pour ceux qui se sentent différents de quelque manière, forme ou forme. Cela étant dit, demain est mon premier de mes cours de yoga communautaire. C’est à 8h du matin au parc Rogers et le lien est dans ma biographie pour les détails pour vous inscrire. J’adorerais vous voir là-bas. Si vous avez besoin de vous sentir vu, si vous avez besoin de vous sentir tenu, je vous veux là. Oui toi. (Vous n’avez pas besoin de vous identifier comme un queer pour y assister, je veux vraiment créer un espace pour que tout le monde se sente en sécurité). . Ces cours sont basés sur des dons. Cela signifie que je veux que vous payiez ce que vous pensez être financièrement en mesure de payer, de 0 $ à 10 $ ou autre. Aucune pression pour faire un don. La communauté est ce qui compte ici pour moi. Lien en bio. #pride #queer #prideparade #prideisaprotest #communityyoga #queertalkswithmariah

Un post partagé par Mariah Brown (@mariahbrwn) le 30 juin 2019 à 12h30 HAP

Les Browns ont accueilli Mariah à bras ouverts

Heureusement, la famille de Mariah n’a pas respecté la lettre de la loi en ce qui concerne l’orientation sexuelle de Mariah et sa religion mormone fondamentaliste.

Kody et Mariah avaient un cœur à cœur rassurant à son sujet

sexualité, le jeune homme de 24 ans a expliqué: «Juste après être sorti, mon père, il avait

me l’a dit avant, mais il me l’a répété, qu’il avait eu une conversation

avec Dieu il y a de nombreuses années, et Dieu a dit: “Vous aimez, je juge.” Et donc c’est tout

mon père le fait, c’est aimer tout le monde. “

Et malgré la contradiction entre vivre sa vie authentique et être religieuse, a expliqué la fille de Meri, elle a toujours été accueillie à bras ouverts par sa famille.

“Les institutions religieuses sont des espaces où il y a des règles”,

La sœur de l’épouse a dit. “Et si vous ne respectez pas ces règles ou directives,

vous pouvez vous sentir assez marginalisé. Et j’ai ressenti cela avec mon église, mais

dans ma famille, j’ai trouvé tellement de réconfort, et ils m’aimaient quand même. Ils m’aiment,

et ils aiment Audrey, et ils aiment notre amour. “