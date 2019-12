Mariah Carey présente chaque célébrité dans la vidéo «Tout ce que je veux pour Noël c'est toi»

Tout juste sorti des talons de sa nouvelle vidéo pour le classique des Fêtes de 25 ans, "Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi", Mariah Carey est de retour avec encore un autre Clip musical. Et celui-ci semble jouer tout de ses amis!

Alors que la vidéo mise à jour récemment publiée a introduit la chanson dans la vie actuelle de Mariah et a même présenté ses enfants, celle-ci est un instantané assez impressionnant de l'énorme et de l'influence de sa chanson au cours du dernier quart de siècle.

Il s'agit d'un assemblage de fans de stars que nous n'avons jamais vu auparavant avec presque trop de célébrités pour compter chanter sur la piste classique.

Et c'est aussi un groupe varié, comprenant des stars allant de Tyler Perry et John Travolta à Cyndi Lauper, Jojo Siwa, Ariana Grande, Normani, Debbie Allen, Snoop Dogg, Millie Bobby Brown, Ryan Seacrest, Trevor Noah, Zoe Kravitz, Andy Cohen , Kris Jenner et Kim Kardashian, Ryan Reynolds et ainsi de suite.

Nous pourrions probablement remplir une douzaine de paragraphes supplémentaires avec le volume de célébrités chantant et dansant sur la chanson. Ou vous pouvez simplement consulter la feuille de triche officielle sur les vidéos Youtube Accueil.

Honnêtement, vous pouvez créer un jeu à partir de cette vidéo. Mettez vos amis au défi d'écrire autant de visages célèbres qu'ils peuvent reconnaître et se souvenir avec une seule lecture du clip de quatre minutes et voir qui peut le plus en trouver.

Il est touchant en cette période des fêtes de voir quel impact puissant cette chanson a eu sur le monde en général, comme en témoigne la joie qu'elle apporte à tous ces visages célèbres, ponctués par ses adorables enfants à la fin. Encore mieux, la pièce entière a été signée comme si c'était un cadeau de Noël pour Mariah, pour lui montrer à quel point elle compte pour tout le monde.

Découvrez tous les visages célèbres dans la vidéo ci-dessus et voyez combien vous pouvez reconnaître et rappeler!

