Mariah Carey vient peut-être d’avoir 50 ans mais elle se sent “éternellement 12”.

Mariah Carey se sent “éternellement 12”.

Vendredi (27.03.20), la hitmaker “ Hero ” a eu 50 ans, mais elle n’a accordé aucune importance particulière à l’anniversaire de Milstone, car elle n’a pas l’impression d’avoir grandi.

Mariah a partagé une série de photos de sa journée spéciale sur Instagram ce week-end et a écrit: “J’ai passé 3,27 à la maison avec ma famille et virtuellement avec des fans et des amis du monde entier. Merci pour tout l’amour # eternally12 (sic)”

Les photos représentaient Mariah et ses jumeaux marocains et Monroe, huit ans, qu’elle a avec son ex-mari Nick Cannon, et lui ont montré deux gâteaux d’anniversaire.

L’un avait des bougies en forme de «12» tandis qu’un autre avait «Happy Anniversary Mariah» écrit dessus.

Le jour de son anniversaire, Mariah a révélé qu’elle travaillait sur de la nouvelle musique.

Elle a partagé un selfie à face nue pendant l’enregistrement dans son studio à la maison et a publié sur Instagram: “Démarrage de 327 avec une nouvelle chanson #stayhome. (Sic)”

L’ancien juge d’American Idol a également rendu hommage aux musiciens qui partagent un anniversaire en mars.

Parallèlement à une galerie de photos de certains artistes, elle a écrit: “Joyeux anniversaire à tous mes amis talentueux Bélier !! [heart emojis] À votre santé!!! [champagne emojis] @chakaikhan @arethasings @dianaross @eltonjohn @celinedion @fergie @ladygaga (sic) ”

Pendant ce temps, le petit ami de Mariah, Bryan Tanaka, a souhaité à la star un “Joyeux anniversaire” avec une photo de retour d’eux et a encouragé les fans de TikTok à participer au #AlwaysBeMyBabyChallenge.

Il a écrit sur Instagram: “J’espère que vous apprendrez cela et le partagerez pour le jour anniversaire spécial de Mariah! 27/03 (sic)”

La hitmaker «One Sweet Day» a déjà expliqué qu’elle appelait son anniversaire son anniversaire.

Elle a dit: “Je ne compte pas les années mais je les réprimande définitivement … J’ai des anniversaires, pas des anniversaires, parce que je célèbre la vie, chérie.”

