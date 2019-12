Mariah Carey souhaite qu'elle puisse revenir en arrière et “ rééditer '' ce clip et cette performance emblématiques

En ce qui concerne la carrière d’interprète de Mariah Carey, elle se contente de rien de moins que la perfection.

Bien qu'elle ait certainement eu sa juste part d'incidents en chantant certains de ses plus grands succès (toux contre la toux du Rockefeller Tree Lighting 2014), la gagnante du Grammy fait tout ce qu'elle peut pour s'assurer que ces moments moins exemplaires ne se reproduisent pas.

Mariah Carey | Amy Sussman / FilmMagic

Maintenant que Carey est dans l'entreprise depuis quelques années, elle sait ce qui fait une performance parfaite et souhaite avoir le même état d'esprit au début de sa carrière.

Carey avait quelques choses à dire sur son clip "Hero"

Mariah Carey n'a peut-être pas trop de regrets dans la vie, mais il y a quelques instants qu'elle souhaite pouvoir revenir en arrière et modifier.

Alors qu'elle s'asseyait récemment avec Billboard pour célébrer son classique des fêtes «Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi» atteignant la première place du classement Hot 100, la chanteuse a pris le temps de revenir sur certains de ses moments les plus mémorables de sa carrière.

Alors que la chanteuse a plongé profondément dans quelques-uns de ses clips les plus emblématiques à ce jour, elle s'est ouverte sur certaines des choses qu'elle souhaite pouvoir changer dans ces performances.

Une vidéo que la chanteuse a révélé qu'elle voulait vraiment «rééditer» est sa performance de 1993 de sa chanson à succès «Hero».

Bien que ce morceau soit rapidement devenu l'une des chansons les plus populaires et les plus inspirantes de sa carrière, Carey pense que le clip aurait pu sortir beaucoup mieux qu'il ne l'a fait.

"Je regarde ce tir en particulier," je tuerais maintenant quelqu'un pour avoir laissé ce tir ici ", a-t-elle déclaré Panneau d'affichageNouvelle série vidéo Jetez-le en arrière. "Parce que c'est juste un plan complet de mon" mauvais côté "et c'est quelque chose que j'aurais définitivement supprimé."

Alors que la chanteuse appelle maintenant tous les plans exécutifs en ce qui concerne ses clips musicaux, elle admet qu'elle n'avait pas le même pouvoir lorsqu'elle est entrée en scène pour la première fois.

"À l'époque, ils m'avaient en quelque sorte tout dit et quoi faire, mais j'aimerais rééditer cette vidéo et cette performance", a-t-elle poursuivi. "Le tout."

Carey est très fier de l'impact de cette chanson sur le monde

Bien que Carey ne soit pas trop satisfaite de la façon dont le clip de "Hero" s’est avéré, elle trouve satisfaisant le fait que tant de personnes ont embrassé le message de la chanson au fil des ans.

Les paroles décrivent le pouvoir individuel qui se trouve à l'intérieur de chaque personne et inspire les auditeurs à être leur propre héros dans la vie.

Parce que ce morceau a élevé des millions de personnes dans le monde entier, Carey est fière d'avoir pu livrer l'une des chansons les plus inspirantes de l'histoire de la musique.

"Je suis très reconnaissante pour la chanson, permettez-moi d'être sérieuse pendant une minute", a-t-elle déclaré à Billboard. «J'en suis vraiment fier, car il dure depuis très longtemps. Beaucoup de gens m'ont dit que cela avait aidé à sauver leur vie et ils l'ont fait tatouer sur leur corps. Vous savez, j'ai juste persévéré à travers des moments difficiles et je l'ai joué au profit du 11 septembre 2001. Je l'ai joué à l'investiture du président Obama et donc en tant qu'auteur-compositeur, c'est un énorme traite pour moi que j'ai cette chanson. "

Bien que Carey pense toujours que le clip vidéo a besoin d'un peu de travail, elle admet qu'elle est perfectionniste et ne peut pas s'aider en ce qui concerne ce qu'elle pense être des défauts.

"Donc, pour moi, choisir la vidéo sur mon mauvais côté est un peu grossier mais je vais me donner une pause", a-t-elle plaisanté.