Marianne Faithfull hospitalisée pour un coronavirus

2020-04-05 07:30:05

La star londonienne Marianne Faithfull a été hospitalisée pour un coronavirus.

La star de 73 ans s’est récemment rendue à l’hôpital, où elle a été testée positive pour Covid-19 et a depuis contracté une pneumonie – mais on dit maintenant qu’elle est “stable et répond au traitement”.

Dans un communiqué, le représentant de Marianne a déclaré au magazine Rolling Stone: “Le manager de Marianne Faithfull, François Ravard, a confirmé que Marianne était traitée pour COVID-19 à l’hôpital de Londres.

“Elle est stable et répond au traitement. Nous lui souhaitons tous bonne chance et un rétablissement complet et rapide.”

Marianne a des antécédents de problèmes de santé, ayant souffert d’anorexie dans les années 1970, alors qu’elle était également dépendante de l’héroïne.

Elle a également reçu un diagnostic de cancer du sein en 2006 et ces dernières années, elle a également souffert d’arthrite aux articulations.

En 2018, Marianne a parlé de ses problèmes de santé, révélant qu’elle avait du mal à écrire à cause de douleurs articulaires chroniques.

Le chanteur a partagé: “J’ai cette terrible arthrite. C’est dans mon épaule gauche, mon bras et ma main.

“J’ai récupéré de toutes ces choses horribles, comme le dos cassé et l’infection de la hanche et des os. C’était déjà assez grave – j’ai eu cette arthrite. Ma mère en avait aussi, donc c’est génétique, je pense.

“Je suis gaucher. Cela rend difficile pour moi d’écrire ou de taper. C’est horrible, mec – mais je passe.”

Pendant ce temps, Marianne – qui était auparavant dans une relation à long terme avec Sir Mick Jagger mais a couché avec son coéquipier des Rolling Stones Keith Richards – a insisté sur le fait qu’elle ne voulait pas qu’un film soit fait sur sa vie.

Elle a dit: “Je ne veux pas d’un film fait de ma vie. Jamais! C’est un jeu de dupes.

«Les gens ont essayé, et ça finit toujours par me proposer, comme, deux grands. Et ils inventent juste. Mon histoire n’est pas assez mauvaise pour eux. Parce que je n’étais pas une prostituée, parce que je n’ai pas été violée , parce que je ne suis pas mort. Alors, tu sais, sur mon cadavre. “

