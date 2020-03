Marie Osmond ne laissera pas d’argent pour les enfants dans son testament

2020-03-02 20:00:05

Marie Osmond ne laissera rien de son argent pour ses enfants à sa mort, car elle veut qu’ils continuent à travailler.

Marie Osmond ne laissera rien de son argent pour ses enfants à sa mort.

La chanteuse de 60 ans pense que ce serait un “mauvais service” pour ses enfants – Stephen Jr., 36 ans, Jessica, 32 ans, Rachael, 30 ans, Brandon, 23 ans, Brianna, 22 ans, Matthew 20 ans et Abigail, 17 ans – si elle leur a laissé une partie de sa fortune dans son testament, car cela lui enlèvera “l’un des cadeaux les plus importants”, elle pense que les parents peuvent donner à leurs enfants, qui est la “capacité de travailler”.

Au lieu de cela, Marie – qui a Stephen Jr. avec son conjoint Stephen Craig et ses autres enfants, y compris le défunt fils Michael, avec son ex-mari Brian Blosil – prévoit de laisser son argent à une œuvre de bienfaisance.

S’exprimant lors d’un épisode de «The Talk», elle a déclaré: «Je ne laisse pas d’argent à mes enfants. Félicitations, les enfants.

“Je pense que vous ne rendez pas service à vos enfants pour leur donner juste une fortune parce que vous emportez le cadeau le plus important que vous puissiez offrir à vos enfants, et c’est la capacité de travailler. Vous le voyez beaucoup dans les familles riches où les enfants , ils ne savent pas quoi faire et donc ils ont des ennuis. Qu’ils soient fiers de ce qu’ils font. Je vais donner le mien à ma charité. ”

La hitmaker de “ Paper Roses ” a parlé de ses choix parentaux dans le passé, comme elle l’a dit l’année dernière, elle en avait marre de la honte des parents à la suite de la mort de son fils Michael, qui s’est suicidé en 2010.

Marie est retournée au travail une semaine après les funérailles de Michael et a admis qu’elle était dévastée lorsque des trolls en ligne l’ont critiquée pour sa décision.

Elle a dit: “J’ai été honteuse avant. Vous savez, si vous prenez le sujet de la honte, vous pouvez dire ce que vous voulez de moi, mais quand ils commencent à attaquer vos enfants ou votre famille ou ce genre de choses, je pense que cela le monde est trop dans cette chose honteuse. Par exemple, quand mon fils est mort, j’ai choisi d’aller travailler une semaine après ses funérailles. Et les gens étaient si cruels, parce que j’avais choisi de montrer à mes enfants qu’ils devaient garder vivre … Cela faisait plus de mal à mes enfants qu’ils traversaient cela. “

Mots clés: Marie Osmond

Retour au flux

.