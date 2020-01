Mario Lopez Un aperçu de Saved by the Bell Reboot

Les choses sont en cours sur le tournage de Peacock’s “Sauvé par le gong” redémarrage avec les acteurs OG Mario Lopez et Elizabeth Berkley, comme en témoigne une vidéo furtive partagée par Lopez via Instagram.

L’acteur et ancien animateur de “Extra” a apporté à ses fans une véritable explosion du passé, alors que lui et Berkley étaient assis à une table dans l’emblématique restaurant The Max de la série originale. Encore mieux, Max (Ed Alonzo) planait en arrière-plan arborant un t-shirt “Max” et – plus important encore – arborant toujours cette coiffure incroyable!

“Parlez d’être dans une machine à voyager dans le temps”, a déclaré Berkley en voyant Max de retour sur le plateau et en pleine forme.

Lopez a dit qu’il se trouvait également parmi les nouveaux acteurs, les fans aux yeux d’aigle pourraient donc avoir un aperçu de certains des nouveaux visages qui arrivent sur leurs écrans à chaque lancement de cette émission.

Annonçant initialement qu’ils filmaient leur première scène du redémarrage, Lopez s’est corrigé qu’il s’agissait d’une scène promotionnelle, c’est donc une scène qui ne verra peut-être jamais d’air dans un épisode réel. Néanmoins, les fans impatients sont sans aucun doute en train de ronger le nez pour tout aperçu du prochain renouveau.

“J’ai l’impression que seules les personnes qui ont l’histoire que nous avons auraient pu plonger dans ce genre de choses”, a déclaré Berkley à Lopez à propos de la scène qui vient de se terminer. Il semble donc que ça se passe bien.

Le clip s’arrête brusquement alors que les acteurs devaient se préparer pour leur prochaine scène, mais cela suffit à aiguiser l’appétit et à faire vibrer les fans au sujet du prochain retour à Bayside High.

Lopez et Berkley devraient jouer dans la série de revival, revenant dans les rôles de A.C. Slater et Jesse Spano, respectivement. Peacock a récemment confirmé qu’ils avaient marqué Mark-Paul Gosselaar (Zack Morris) pour trois épisodes en tant que gouverneur de Californie et travailleraient sur un accord pour ramener Tiffany-Amber Thiessen.

Cela ne laisse que Lark Voorhies et Dustin Diamond de la distribution originale manquante, bien qu’il soit peu probable que Diamond revienne étant donné qu’il a publié un révélateur assez accablant et qu’il a adopté un comportement assez controversé (entraînant une peine de prison) dans les années qui ont suivi la diffusion de l’émission.

Voorhies était notamment absente d’une réunion des “SBTB” que Jimmy Fallon avait mise en scène en 2015 dans “The Tonight Show”, ses représentants citant simplement un programme chargé. Elle n’a pas encore été mentionnée dans les discussions pour la renaissance et semble avoir pris sa retraite d’acteur.

Dennis Haskins, qui incarnait le principal Belding, a été remplacé dans le renouveau par John Michael Higgins comme nouveau principal. Haskins, qui est apparu dans ce croquis des retrouvailles de Fallon, pourrait toujours faire une apparition. Après tout, si Max est de retour, pourquoi pas Belding … peut-être qu’il a enfin mérité sa retraite et la paix de tous ces enfants fatigants!

Pour un aperçu de ce qui pourrait être, vous pouvez consulter ci-dessous ce croquis “Tonight Show” avec Gosselaar, Lopez, Thiessen, Berkley et Haskins:

