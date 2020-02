Mariska Hargitay est de retour dans le fauteuil du directeur et les fans sont là pour ça

Mariska Hargitay est bien plus qu’une actrice incroyable. Elle est également productrice, réalisatrice et défenseure des victimes d’agression et de violence sexuelles. Elle a récemment publié une image qui rend hommage à ses talents de réalisatrice et les fans sont vraiment là pour ça.

Mariska Hargitay la réalisatrice

Mariska Hargitay | Images de Jose Perez / Bauer-Griffin / GC

Hargitay joue le capitaine Olivia Benson dans Law & Order:

SVU. Mais elle n’est pas seulement une actrice de la série à succès. Elle fait partie du directeur

asseoir plusieurs fois et elle a même réalisé l’épisode 11 du record actuel

saison.

Sur le podcast sur SVU appelé Squadroom,

Hargitay a parlé des défis de la mise en scène et de l’importance de se préparer.

«C’est, pour moi, la partie la plus difficile de moi

diriger “, a expliqué Hargitay. “Ce que j’ai appris maintenant, l’un des plus

une partie importante de la réalisation est la préparation. C’est quand une grande partie du travail est terminée.

Et ma préparation, juste pour être franc ici, est toujours compromise parce que je tire

l’épisode précédent et ils ne veulent pas trop me perdre. C’était

défier de cette façon parce que j’ai manqué de temps. “

Hargitay est de retour dans le fauteuil du directeur

Hargitay a récemment publié une image sur Instagram qui a des fans

parlant. Le téléchargement montre Hargitay assis dans un fauteuil de réalisateur qui dit «Law

& Commandez l’Unité spéciale des victimes. ” Elle a légendé le poste avec un

nombre de hashtags: “#CaptainsChair, #DirectorsChair, #LightsCameraAction, #LightsCameraBenson,

#AnActorPrepares, #BackAtIt, #BensonInTheHouse, #AllTheWorldsAStage,

#LocationLocationLocation. ”

Cela signifie clairement que Hargitay est de retour dans le fauteuil du réalisateur et qu’elle dirigera probablement un prochain épisode prochainement. Les fans ont hâte de voir ce que Hargitay apportera à la table avec toute son immense expérience.

Les fans réagissent au message de Hargitay de la manière la plus douce

Les téléspectateurs de SVU adorent le personnage de Hargitay,

Olivia Benson. Les gens sont extrêmement positifs et espèrent voir un futur épisode

réalisé par Hargitay bientôt.

“Dirigez-vous un autre épisode ???? J’espère que c’est un oui ❤️ »,

un utilisateur Instagram a écrit.

Un fan a même demandé une audition à Hargitay. “Donnez-moi

une audition. Je vais t’épater! ” dit l’utilisateur.

“Incroyable! Showing montrant une fois de plus

le monde que vous êtes emblématique! ” un utilisateur Instagram a exprimé.

Un autre fan a dit à Hargitay qu’elle était «presque parfaite»

ce qui semble être l’opinion de beaucoup. “Love you mannn, one of my favorite”

gens. Votre inspiration. Votre carrière a évolué comme votre grade. Proche de

Parfait ”», a déclaré un autre utilisateur.

D’autres avaient des messages plus inspirants à partager avec

Hargitay. “Ouais tu es le patron, tu es la reine 🤩🤩🤩,” encore

un autre fan a écrit.

Les fans veulent vraiment savoir à quel épisode à venir ils peuvent s’attendre à voir Hargitay réaliser à l’avenir. Les gens semblent vraiment adorer Hargitay et ils ont hâte de voir un autre épisode incroyable de leur série préférée. SVU ne serait certainement pas la même sans Hargitay à la barre que l’adorable Olivia Benson. Elle est là depuis le tout début et il est facile de voir pourquoi les fans ne peuvent pas en avoir assez de Mariska Hargitay.