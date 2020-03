2020-03-26 19:30:06

Mark Blum est décédé à l’âge de 69 ans, après avoir prétendument contracté un coronavirus et développé des complications.

Mark Blum est décédé à l’âge de 69 ans.

L’acteur – qui était surtout connu pour jouer l’intérêt amoureux de Madonna dans le film emblématique de 1985 “ Desperately Seeking Susan ” – est décédé tragiquement cette semaine, prétendument après avoir contracté un coronavirus et développé des complications.

Le théâtre Off-Broadway Playwrights Horizons a confirmé la nouvelle par une déclaration sur Twitter qui disait: “Avec amour et cœur lourd, Playwrights Horizons rend hommage à Mark Blum, un ami de longue date et un artiste accompli qui est décédé cette semaine. Merci, Mark, pour tout ce que vous avez apporté à notre théâtre, aux théâtres et au public du monde entier. Vous nous manquerez. (sic) ”

Et l’actrice Rosanna Arquette – qui a joué aux côtés de Mark comme sa femme à l’écran dans “ Susan ” – a également confirmé la tragique nouvelle, après avoir été informée par l’auteur Sharon Waxman.

Elle a tweeté: “Sharon Waxman m’a informé de cette très très dure nouvelle aujourd’hui, je suis si profondément triste pour sa famille et ses fans. C’était un acteur merveilleux et un homme très bon et gentil. Puissiez-vous vous reposer en paix et marque de pouvoir . Dieu te bénisse.”

Le dramaturge Christopher Shinn s’est également rendu sur Twitter pour saluer la vie et la gentillesse de Blum.

Il a écrit: “En 2011, Mark Blum a joué dans ma pièce Picked @vineyardtheatre, dans un rôle délicat – un cinéaste narcissique dont les instincts plus humains entrent en collision avec le désir de se protéger du risque émotionnel. La performance de Mark a pris d’énormes risques. Il était magnifique. Et l’homme le plus gentil. RIP. (sic) ”

Outre ‘Desperately Seeking Susan’, Mark a également joué des rôles dans des films comme ‘Crocodile Dundee’ et ‘Blind Date’, ainsi que dans des séries télévisées telles que ‘You’, ‘The Good Wife’ et ‘Elementary’.

Son dernier rôle au cinéma était dans “ Coin Heist ” en 2017, alors qu’il faisait sa dernière apparition à la télévision dans un épisode de “ Succession ” en 2018.

Mark laisse dans le deuil son épouse, Janet Zarish.

Mots clés: Mark Blum, Madonna, Rosanna Arquette

Retour au flux

.