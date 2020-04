Mark Cuban de “ Shark Tank ” garde maintenant “ un esprit ouvert ” pour se présenter aux élections

Le milliardaire Mark Cuban est un succès avéré dans de nombreux domaines. En tant que gourou de la technologie, propriétaire de l’équipe de la NBA, producteur de films et star de la réalité sur Shark Tank d’ABC, Cuban est clairement capable de maîtriser les défis qu’il décide de relever.

Cubain a toujours exprimé sa voix sur la politique et a déjà fait allusion dans le passé à envisager une candidature à un poste, mais a mis le kibosh plus définitivement en septembre. Maintenant que la crise des coronavirus crée des changements sans précédent dans le pays, la star de Shark Tank pourrait revoir sa décision concernant les élections de 2020.

Mark Cuban de «Shark Tank» | Jessica Brooks / ABC via .

Commentaires précédents de Cuba sur la candidature à un poste

Cubain a parlé dans le passé de jeter son chapeau sur le ring présidentiel, donnant souvent l’impression qu’il réfléchissait sérieusement à l’idée.

“Je ne mettrais pas ça en haut de ma liste de probabilités, mais nous verrons ce qui se passera”, a-t-il déclaré en 2017, selon le Washington Post. “J’ai beaucoup de temps pour décider. C’est flatteur que les gens me demandent, et je l’apprécie et il y a définitivement un vide de leadership dans ce pays. »

Le propriétaire de l’équipe NBA s’est clairement senti responsable de faire ce qu’il pouvait pour le pays. «D’une part, c’est le patriotisme. Je pense que je pourrais faire certaines des bonnes choses “, a-t-il déclaré à CNBC en 2017.” Je ne serais pas un politicien traditionnel, je ne suis certainement pas politiquement correct, mais je pense avoir des solutions. “

Finalement, la décision de l’investisseur Shark Tank semble avoir été prise pour lui l’automne dernier par sa femme et ses trois enfants. “Ma famille a voté contre”, a-t-il révélé en septembre, selon CNBC. «Si j’étais célibataire, je le ferais. Pour sûr… [Politics is] si tribal en ce moment et c’est si méchant à bien des égards, pourquoi quelqu’un voudrait-il mettre sa famille dans cette situation? ” Dit Cubain.

Cubain voit une «réinitialisation» pour l’Amérique

L’icône de la technologie a été extrêmement bruyante sur les médias sociaux pendant la crise COVID-19, partageant constamment des conseils aux propriétaires d’entreprises sur la meilleure façon de traverser le ralentissement économique actuel, tout en appelant également les chefs de gouvernement à prendre position. Le pays étant confronté à des défis sans précédent, Cuba considère l’impact de la pandémie comme une occasion de se reconstruire.

“Il s’agit de la réinitialisation américaine 2.0”, a-t-il déclaré à Yahoo! La finance. “Nous avons la possibilité de réécrire toutes les règles et de le faire de manière non partisane, en mettant les gens en premier, en mettant tout le monde sur un pied d’égalité et en disant:” Vous savez quoi, allons de l’avant et faisons cela ensemble. Nous le peuple.'”

Reconnaissant que remettre le pays sur la bonne voie prendra du temps, Cuba estime qu’il y aura plus de liberté et de flexibilité pour que de nouvelles idées émergent et soient mises en œuvre. «Toutes ces choses dont tu te posais la question. Je me demande si nous avons essayé ceci, je me demande si nous avons essayé cela. Maintenant, nous pouvons les essayer », a-t-il déclaré, selon Fox News.

Cuba revoit la course présidentielle

Malgré ses commentaires précédents concernant ses intentions concernant l’élection présidentielle de 2020, Cubain pourrait maintenant reconsidérer.

“Je pense que nous sommes fatigués des politiciens traditionnels, les partis politiques”, a déclaré Cuban, selon Yahoo Finance. «Il n’y a pas de meilleur moment pour que quelqu’un s’intensifie et devienne vraiment un leader. Et, comme je l’ai dit à maintes reprises, il n’est pas nécessaire d’être «le» leader pour être un leader. »

Interrogé directement sur la candidature à la présidence, Cuban est resté vague mais n’a pas rejeté l’idée. “Tout a changé. Donc, je ne vais pas répondre à la question. Je n’ai pas de réponse », a-t-il déclaré, affirmant qu’il y a« un vide de leadership »et que« la porte est grande ouverte, que ce soit moi ou quelqu’un d’autre ».

Dans une autre interview récente, Cuba a fait écho aux mêmes sentiments et s’est abstenu de donner une réponse définitive dans les deux cas en se présentant à la présidence.

«Si cela avait été il y a un mois, je l’aurais dit absolument pas. Mais évidemment, les choses sont folles, les choses changent. Je vais donc garder un esprit ouvert. Mais j’en doute sérieusement », a déclaré l’investisseur Shark Tank, selon Fox News. “Mais tout est réinitialisé en ce moment. Vous ne dites jamais jamais. C’est toujours plausible, c’est définitivement faisable. C’est juste une question de devriez-vous le faire? “

Alors que novembre n’est pas trop loin, Cubain devra bientôt révéler si son nom figurera sur le scrutin présidentiel de 2020.