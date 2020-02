Mark Cuban oblige ses enfants à travailler pour qu’ils ne deviennent pas des «Jerks intitulés»

Tout simplement parce que l’investisseur milliardaire Shark Tank Mark

Cubain peut se permettre de gâter ses enfants pourris ne veut pas dire qu’il le fait. Quiconque a regardé

le spectacle sait même une fois que Cubain est un ardent défenseur des personnes qui travaillent

dur et trouver

le succès par la diligence, pas la chance.

C’est pourquoi ses derniers commentaires sur le fait de forcer ses enfants à travailler pour leur argent ne surprennent pas les fans de la série.

Mark Cuban, sa femme Tiffany Stewart, ses filles Alyssa Cuban, Alexis Sofia Cuban et son fils Jake Cuban | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Mark Cuban est un milliardaire autodidacte

Cela a probablement beaucoup à voir avec le

histoire personnelle. Comme il l’a mentionné aux invités sur Shark Tank, cubain

est devenu un entrepreneur à partir de l’âge de 12 ans, colportant des sacs à ordures afin qu’il puisse

acheter une toute nouvelle paire de chaussures de basket-ball chères. Cuba est originaire d’une classe ouvrière

Une famille juive à Pittsburgh et peu importe combien il gagne, il n’est jamais

oublié d’où il venait.

Des années plus tard, il a toujours la même éthique de travail qu’il avait en tant que

jeune homme et croit fermement que son succès découle de cet aspect de sa personnalité.

“Ce n’est pas une question d’argent ou de relations”, a-t-il déclaré à propos de sa carrière. “C’est le

volonté de faire le travail et d’apprendre à tout le monde. Et si ça échoue, vous apprenez

de ce qui s’est passé et faire un meilleur travail la prochaine fois. “

De toute évidence, ses méthodes ont porté leurs fruits. Le Shark Tank populaire

investisseur a un

valeur nette estimée à 4,1 milliards de dollars.

Il enseigne à ses enfants comment travailler pour l’argent

Les enfants cubains ne devraient techniquement jamais avoir à travailler une journée de leur vie. Mais compte tenu du type de personne que leur père est, Alexis, 16 ans, Alyssa, 13 ans, et Jake, 10 ans, n’ont jamais eu la chance de rester paresseux toute leur vie.

“Je leur dis, regardez, après votre

la santé, ma première chose pour vous, c’est que je ne veux pas que vous ayez droit à des saccades, ”

Cubain a dit à Steve Harvey pendant

un entretien. “Je veux que tu saches ce que je devais faire

à travers ce que mes parents devaient faire

à travers, et vous allez devoir travailler pour cela. “

Cela signifie éviter la tentation

pour gâter les enfants avec des cadeaux “Je ne suis pas le père qui rentre à la maison avec

une tonne de cadeaux, “at-il

a déclaré Business Insider. «Je suis le père qui dit:« Ramasse ça. Prendre

cette; mettez-le dans l’évier. Non, vous devez gagner cela. “Je veux qu’ils reconnaissent

que la seule chose spéciale d’eux-mêmes est ce qu’ils font pour eux-mêmes. “

Les enfants cubains doivent trouver du travail

et contribuer

Tout en discutant avec Steve Harvey, Cuban a expliqué qu’il prévoyait d’encourager ses enfants à trouver un emploi et à apprendre la valeur de gagner leur propre argent.

“Je ne vais tout simplement pas vous faire des chèques, vous n’avez pas seulement une carte de crédit, vous ne pouvez pas simplement acheter ce que vous voulez”, leur a-t-il dit. “Vous obtenez un emploi.”

Ces leçons sont déjà payantes

avec sa fille aînée, qui a obtenu un stage rémunéré au cours de l’été. Alexis

a été autorisée à dépenser son argent comme elle le voulait, mais a choisi de sauver la plupart des

à la place.

Elle est évidemment une puce

vieux bloc!