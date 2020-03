Mark Rowley (Finan) partage une autre photo dans les coulisses

Les fans de The Last Kingdom ne pourraient pas être plus heureux que la saison à venir tombe enfin sur Netflix. Avec une date enfin en vue, de nombreux acteurs de la série ont partagé des photos de la saison à venir. Mark Rowley, qui joue Finan, est connu pour partager des images hilarantes en coulisses avec les fans. Lisez la suite pour en savoir plus sur la dernière photo qu’il a partagée et ce que les fans en disent.

Quand la saison 4 de «The Last Kingdom» sera-t-elle diffusée?

Alexander Dreymon, Rutger Hauer, Rune Temte et Emily Cox | Stuart C. Wilson / .

La prochaine saison a enfin été annoncée et va baisser

sur Netflix le dimanche 26 avril. Les fans ont hâte de revenir avec le

les gens du Wessex, en particulier Uhtred (Alexander Dreymon) et son guerrier

amis, et cela comprend également Finan.

Qui est Finan?

Finan est un guerrier irlandais qui se bat pour Uhtred. Ce sont de grands amis qui ressemblent parfois à des frères. Finan a un public fidèle de fans qui ne peuvent pas attendre la saison 4. Dans quoi pourraient-ils éventuellement entrer dans la saison à venir?

Mark Rowley partage une nouvelle photo dans les coulisses

Rowley, qui joue Finan, est connu pour partager les coulisses

les images avec les fans et les gens en sont reconnaissants pendant cette période. Il a récemment

a partagé une nouvelle image de lui-même habillé en Finan surplombant une belle

paysage.

Rowley sous-titré

la photo: «#behindthescenes of #thelastkingdom @thelastkingdom # season4 –

Avril – # comingsoon – Les temps sont un peu plus simples au Wessex… »

Les fans réagissent à la nouvelle image de Finan

Les fans sont prêts à voir plus de Finan dans la saison 4. Ils ne pouvaient pas

aider mais répondre au message avec leurs réflexions sur la nouvelle saison. Beaucoup

les gens espèrent qu’ils sortiront le spectacle avant le 26 avril pour que les fans

avoir quelque chose à faire pendant cette période de distanciation sociale et d’isolement.

Un fan souhaite qu’ils puissent être là avec Finan au moment de

la photo prise. “J’aimerais bien être là maintenant”, a déclaré un fan.

De nombreux fans sont impatients de voir plus de Finan et le reste du

équipage dans la saison 4. “Je ne peux pas attendre vos lignes Irishman! Ils ont toujours fait

me fait rire ”», a déclaré un utilisateur d’Instagram.

“Nous sommes prêts pour la saison 4”, a écrit quelqu’un d’autre.

D’autres fans disent qu’ils ont revu les anciennes saisons en préparation.

“Je regarde à nouveau les trois saisons pour la quatrième fois en me préparant pour

26 avril! J’adore ce spectacle », a déclaré un autre fan de la série.

L’amour est fort pour le spectacle et pour Finan. “Attendre

un peu avec impatience pour la saison 4😊 !!!! J’adore ce spectacle et

aimez votre personnage », a écrit quelqu’un d’autre.

Les gens espèrent que la série sortira tôt. «Ils doivent

éteignez-le maintenant, nous sommes fous isolément », a déclaré un autre fan.

Un fan a déclaré que la nouvelle saison sera le «point culminant» de leur

mois entier. “C’est le moment fort de mon mois”, ont-ils écrit.

Les fans ont hâte de voir plus d’images de la saison à venir.

Espérons que Rowley aura la gentillesse de partager éventuellement plus de photos avant

la saison 4 est sortie.