Mark Ruffalo pourrait être en lice pour un Oscar avec un rôle après la course MCU: ‘Newsflash’

Mark Ruffalo est largement connu pour représenter Hulk dans l’univers cinématographique Marvel. Apparu pour la première fois dans The Avengers en 2012, le personnage est l’un des acteurs les plus importants de la franchise, et bien qu’Endgame ait laissé son destin dans le paysage indéterminé, des nouvelles récentes suggèrent qu’il est en pourparlers pour reprendre Bruce Banner dans la série Disney +, She- Ponton. Cependant, quand tout est dit et fait, et que Ruffalo fait ses adieux au MCU, quel est le programme? Quelle est la prochaine étape pour Mark Ruffalo?

Sur la base du profil IMDb actuel de trois fois nominé aux Oscars (Spotlight, Foxcatcher et The Kids Are Alright), il semble que l’acteur cherche peut-être enfin à décrocher le prix le plus convoité à Hollywood; sera la quatrième fois le charme?

Mark Ruffalo devrait jouer dans Newsflash, incarnant le célèbre producteur de télévision américain Don Hewitt aux côtés de Chris Pine, qui dirigera le film en tant que Walter Cronkite. Le film se penchera sur l’un des moments historiques les plus déchirants de l’Amérique: l’assassinat du président John F. Kennedy. Newsflash n’a pas encore de date de sortie, mais le film se concentrera sur le 22 novembre 1963 (et peut-être les jours environnants), mettant en évidence la tâche de reportage la plus difficile de Cronkite dans la vie: annoncer l’assassinat du président Kennedy au Texas.

Et bien que Ruffalo ne soit pas le premier, il a de bonnes chances de remporter l’Oscar du meilleur acteur de soutien, car jouer des personnages réels a tendance à bien fonctionner pour les acteurs qui veulent une reconnaissance.

La relation évidente entre les biopics et les Oscars

Prenons un moment pour plonger dans l’histoire, analysant certaines des victoires aux Oscars les plus mémorables de tous les temps. De Margaret Thatcher de Meryl Streep et Gandhi de Ben Kingsley à Freddie Mercury de Rami Malek, Renee Zellweger a récemment tourné le rôle de Judy Garland et de King George VI de Colin Firth, lorsque les acteurs affrontent des personnes qui ont réellement vécu – des individus qui conservent un héritage et une place spéciale dans le cœur des gens. – l’Académie a tendance à en tenir compte.

Newsflash peut présenter des nominations aux Oscars pour Chris Pine et Ruffalo, car le premier jouera Cronkite, et le second jouera l’homme connu pour avoir créé les célèbres 60 minutes.

Et bien que l’Oscar ait tendance à devenir l’acteur principal dans de telles situations, Mark Ruffalo recevra au moins une nomination. Et, étant donné qu’il a payé sa cotisation en ce qui concerne Hollywood – recevant suffisamment de nominations pour lui accorder la victoire cette fois-ci (car oui, Hollywood est cette politique) – il peut simplement décrocher le prix s’il parvient à donner vie au personnage. , malgré sa fonction de second rôle.

Newsflash sera probablement l’un des meilleurs drames historiques de l’histoire récente. Malheureusement, le film n’a pas encore annoncé de date de sortie, le tournage n’a pas encore commencé et Coronavirus (Covid-19) a jeté Hollywood pour une boucle; ainsi, le film peut ne pas honorer le public pendant un certain temps. Donc, pour votre dose nécessaire de Mark Ruffalo, assurez-vous de l’attraper dans la prochaine émission de HBO, Je sais que c’est vrai, chez deux frères jumeaux – l’un lutte contre la schizophrénie paranoïde, tandis que l’autre raconte leur relation tumultueuse.