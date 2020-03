Mark Ruffalo révèle à quel point il se sentait stressé après une fuite MCU Détails du complot

La phrase classique sur Hulk dit: «Ne me fâche pas. Vous ne m’aimeriez pas quand je suis en colère. ” Avec Mark Ruffalo, la chaussure était sur l’autre pied: il avait peur de mettre Marvel en colère et il ne se transformerait plus en Hulk.

Parmi les acteurs de Marvel Cinematic Universe (MCU), Ruffalo et Tom Holland sont tristement célèbres comme les pires contrevenants spoilers. Benedict Cumberbatch est souvent venu avec la Hollande et a fait des tournées de presse pour s’assurer que l’enfant n’avait pas les lèvres un peu trop lâches. Mais la Hollande n’a rien fait de comparable au faux pas géant commis par Ruffalo.

Qu’est-ce que Mark Ruffalo a fait de mal?

Mark Ruffalo | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Selon ., l’humiliation de Ruffalo est survenue lors de la première mondiale de Thor: Ragnarok en 2017. Ce fut un gros problème pour les fans de Hulk parce que c’était la première fois que Hulk apparaissait dans un film MCU depuis Avengers Age of Ultron.

Malheureusement, Ruffalo a joué à un jeu qu’ils montraient sur Animaniacs appelé “Good Idea, Bad Idea.”

Bonne idée: diffuser en direct sur Facebook la première mondiale de votre nouveau film Marvel. Mauvaise idée: mettre en direct sur Facebook le film Marvel lui-même.

En d’autres termes, Ruffalo a oublié de désactiver la diffusion en direct et a commencé à diffuser le film une fois qu’il est entré dans le théâtre. Environ 20 minutes du film ont été jouées avant que quelqu’un ne comprenne ce qui se passait.

On peut seulement supposer qu’ils n’ont pas diffusé ces avertissements sur la façon dont les caméras dans le théâtre sont strictement interdites ou qu’ils n’avaient pas de sécurité pour mettre leurs appareils dans de petits sacs. De toute façon, Ruffalo a été éclaté.

Que s’est-il passé après la gaffe de Mark Ruffalo?

Ruffalo a parlé d’avoir un œuf sur le visage lors de plusieurs talk-shows par la suite. Une fois que Ruffalo a réalisé ce qu’il avait fait, non seulement il y avait un œuf sur son visage, mais l’œuf était frit – surtout après avoir dû faire face à Kevin Feige.

“Il était comme,” Qu’est-ce que tu fais, mec? “”, A déclaré Ruffalo à un intervieweur. «Je lui ai dit:« Kevin, c’était un accident. Je jure devant Dieu. Ils m’ont dit d’utiliser Facebook Live, je ne sais pas comment l’utiliser! “Il était comme,” Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses! “”

Mais ensuite, une fois que le mot du flux en direct errant de Ruffalo a été diffusé, Marvel et Feige ont changé leur musique.

“Je m’approche de lui pour lui dire pardon, et il me prend dans ses bras”, se souvient Ruffalo. “Et il dit:” C’était génial! Nous en avons tiré plus de presse que toute la première! Nous n’aurions pas pu imaginer faire quelque chose d’aussi bon! ‘»

Ils ne plaisantaient pas. Thor: Ragnarok est devenu loin du film Thor le plus réussi financièrement. Ce n’était pas tout à cause de l’erreur de Ruffalo, mais il semblait que son erreur aidait encore plus qu’elle ne faisait mal.

Peut-être que les spoilers ne sont pas la pire chose au monde.

Mark Ruffalo: * Raconte des histoires drôles sur ses jours de barman *

Graham Norton: * Sniggers *

David Schwimmer: * Sniggers *

Mark: Quoi? Qu’est-ce que j’ai dis? C’était un spoiler?

– Ruchira Mandal (@RucchiraM) 21 février 2020

Il est facile de comprendre pourquoi les dirigeants de Marvel ont eu une crise cardiaque lorsqu’ils ont réalisé que Ruffalo avait accidentellement diffusé le film. Les inquiétudes concernant le piratage ne se sont intensifiées qu’au cours des dernières années, et les studios n’aiment pas faire face à tout ce qui pourrait diminuer ces précieux dollars au box-office.

D’un autre côté, les actions de Ruffalo étaient clairement accidentelles, quelle que soit leur visibilité, et la gaffe, qui est facile à rire avec le recul, a obtenu à Disney toutes sortes de publicité gratuite. Après tout, les images de Ruffalo ne seraient certainement pas confondues avec une copie observable.

Mais même si c’était le cas, peut-être que les gens soucieux des spoilers pourraient envisager de desserrer un peu leurs mâchoires. Les spoilers ne sont pas amusants, mais dans le monde saturé de médias sociaux d’aujourd’hui, ils sont inévitables, quel que soit le caractère gras, les espaces ou les astérisques que vous utilisez.

Pourtant, lorsque les critiques de films essaient simplement d’expliquer l’histoire d’un film, comme ils le font toujours, les fans crient spoiler aux détails les plus vagues de l’intrigue.

Votre kilométrage peut varier et tout le monde doit faire un effort pour être courtois. Mais comme Feige et compagnie l’ont découvert, ils n’ont pas à être la fin du monde. C’est une chose de lire un grand moment dans un film.

C’est quelque chose d’autre que de l’expérimenter par vous-même, même si vous pensez savoir ce que vous allez obtenir.