Mark Ruffalo suggère que le voyage de Hulk dans le MCU soit terminé

En ce qui concerne les six Avengers originaux, la plupart de leurs destins sont soit terminés, soit tombés dans un avenir prévisible. Captain America et Tony Stark ont ​​fait leurs adieux au MCU avec des arcs de finale déchirants. Stark s’est sacrifié pour l’humanité et Captain America a effectué un braquage de temps pour saisir la vie qu’il n’a jamais eu la chance de vivre, abandonnant finalement le manteau Cap au faucon de Sam Wilson.

Acteur Mark Ruffalo | Richard Lautens / Toronto Star via .)

La Black Widow de Natasha quittera probablement la franchise après le prochain prequel de la phase 4. Hawkeye de Clint Barton entraînera la prochaine archer, Kate Bishop, à suivre les traces de la série Disney +, et Thor remettra probablement le marteau à Jane Foster de Natalie Portman dans Thor: Love and Thunder. Mais qu’en est-il de Bruce Banner de Mark Ruffalo? Où se situe le Hulk, et le parcours de Ruffalo en tant que grand super sauveur vert du MCU est-il terminé? Est-ce que Endgame a endommagé son bras au-delà de toute réparation pour insinuer que ses jours de super-héros n’étaient plus?

Une récente interview de Mark Ruffalo laisse l’avenir de Hulk dans le MCU indéterminé. Et, sans apparitions de films ou d’émissions télévisées à l’horizon – personne ne l’a confirmé – beaucoup commencent à se demander: le Hulk reviendra-t-il au MCU après Avengers: Fin de partie?

Mark Ruffalo parle du rôle de Hulk (ou de son absence) dans le MCU après “Avengers: Endgame”

Comme le notait We Got This Covered (WGTC), Mark Ruffalo est récemment apparu dans The Graham Norton Show et a parlé de son rôle dans le MCU. Interrogé sur un éventuel retour, Ruffalo a déclaré: «Je ne sais pas», avant de poursuivre, «il est censé être terminé et que [Avengers: Endgame] était censé être la fin. ”

Les récents mots de Mark Ruffalo à ce sujet – «censé être la fin -» ne semblent pas trop prometteurs et, si l’acteur ne connaît même pas le plan de son personnage, les fans devront peut-être renoncer à l’espoir que Banner se lèvera à nouveau .

Alors que Marvel Studios s’assure que leurs acteurs ne gâchent aucune surprise, Ruffalo est connu pour avoir renversé les haricots dans le passé, et il peut sincèrement être dans le noir cette fois-ci. Cependant, Mark Ruffalo mérite un retour au MCU, car le dernier film a dépouillé Banner de sa dignité, le transformant en soulagement comique, alors qu’il prenait des selfies et se tamponnait pour les jeunes. Avec la totalité de l’ardoise de la phase 4 publiée, quelques options semblent les plus plausibles.

Hulk de Mark Ruffalo pourrait apparaître dans «She-Hulk» ou «Moon Knight»

Si Marvel Studios a un truc dans la manche concernant Banner, cela impliquera probablement la série She-Hulk ou Moon Knight. Dans les bandes dessinées, Bruce Banner transforme sa cousine, Jennifer Walters, en She-Hulk, afin que le studio puisse offrir à Ruffalo un contrat de deux ou trois épisodes simplement pour cimenter son conte d’origine classique. Ou, il pourrait jouer un rôle plus important en présentant le personnage au capitaine Marvel et en aidant à construire l’A-Force.

Quant à Moon Knight, l’origine du personnage est également liée aux bandes dessinées de Hulk, et si les scénaristes bricolent un peu les faits – tout en s’appuyant sur le matériel source – une apparence de Hulk est plus que possible dans Moon Knight.