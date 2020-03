Mark Wahlberg a donné des conseils hilarants à la co-star de Spenser Confidential Malone

Mark Wahlberg est surtout connu ces jours-ci pour s’être séparé de sa famille massivement célèbre et avoir connu un immense succès dans le monde du théâtre. Son passé, cependant, n’a pas toujours été aussi sain, et c’est cette expérience à laquelle il a fait appel quand il a donné avec légèreté (mais aussi une sorte de sérieux) à sa co-star de Spenser Confidential Post Malone quelques conseils sur ses tatouages.

Examinons de plus près ce que Wahlberg avait à dire et si le chanteur de «White Iverson» est susceptible de suivre ce conseil.

Mark Wahlberg était connu sous le nom de «Marky Mark» et avait un passé criminel

Wahlberg a fait irruption sur la scène du divertissement en tant que «Marky Mark», un rappeur et leader du groupe Marky Mark et du Funky Bunch. Il a été inspiré par l’immense succès de son frère Donnie Wahlberg en tant que membre de New Kids on the Block, et il avait certainement besoin d’un meilleur endroit pour concentrer son attention.

C’est parce que ses années avant de rapper avaient été remplies d’activités criminelles. À l’âge de 14 ans, Wahlberg avait abandonné l’école et vivait dans la rue. Il était connu pour ses combats prétendument violents et pour sa vente de drogue. En l’espace de quelques années, il a été au centre d’une attaque raciste contre un Vietnamien. Il a passé 45 jours en prison pour le crime, et il a qualifié l’événement de «tournant» pour sa jeune vie. C’est quand il a émergé qu’il a commencé à rapper, et il allait bientôt transformer son succès en une carrière d’acteur lucrative.

Mark Wahlberg | Mark Ralston / . via .

Post Malone fait face à des critiques pour ses propres actions douteuses

Il existe des parallèles entre la vie de Post Malone et celle de Wahlberg. Tous deux ont commencé dans la scène musicale alors qu’ils n’étaient que de jeunes adolescents et sont ensuite passés au cinéma. En fait, ils ont récemment travaillé ensemble sur le film Spenser Confidential, un original de Netflix qui met en scène les deux hommes jouant des détenus avant que le personnage de Wahlberg ne soit libéré et devienne un combattant du crime souterrain.

Récemment, cependant, le comportement de Post Malone lors de concerts a fait craindre aux fans qu’il consomme de la drogue. Bien qu’il ait assuré aux fans que ce n’était pas le cas, beaucoup ne sont pas convaincus. Il a également pris la décision discutable de conclure 2019 avec un nouveau tatouage de visage. Cela porte le nombre total de tatouages ​​du musicien à plus de 50, et l’encre proéminente d’un gant médiéval occupe la majeure partie du côté droit de son visage.

Mark Wahlberg a averti que le retrait du tatouage de Post Malone allait faire mal

Wahlberg sait une chose ou deux sur la prise de mauvaises décisions de tatouage. Il fut un temps où il était lui-même fortement encré, mais comme son image a changé et qu’il a mûri, il a pris la douloureuse décision de se faire enlever les tatouages. Il voulait les retirer de son corps à temps pour filmer The Fighter, mais les dermatologues ont recommandé une procédure lente qui pourrait prendre jusqu’à sept ans. Au lieu de cela, il a opté pour une approche beaucoup plus rapide et douloureuse.

Il a dit que retirer les tatouages ​​était beaucoup plus douloureux que de les obtenir en premier lieu. Il a décrit le processus comme «de la graisse de bacon chaude vous est retournée maintes et maintes fois.»

C’est avec cette mémoire à l’esprit que Wahlberg avait quelques conseils pour Post Malone. “Finalement, il voudra retirer le sien et ce sera douloureux”, a déclaré Wahlberg à propos des tatouages ​​sur le visage de sa co-star. On ne peut qu’imaginer que le processus de retrait des tatouages ​​du visage (une partie délicate et sensible du corps) serait un processus encore plus atroce.

Bien sûr, il est possible que Post Malone ne veuille jamais retirer son encre. S’il le fait, cependant, Wahlberg est certain qu’il va vivre une expérience désagréable.