Mark Wahlberg a mis en garde Post Malone contre les tatouages ​​faciaux

L’acteur de “ Spenser Confidential ”, Mark Wahlberg, a admis qu’il avait essayé d’avertir sa co-star Post Malone de ses tatouages ​​sur le visage après avoir eu ses propres regrets d’encre.

Mark Wahlberg a tenté d’avertir Post Malone des tatouages ​​faciaux.

L’acteur de 48 ans n’est pas étranger à l’encre – bien qu’il ait plus tard décidé de les couper au laser – et il a admis qu’il avait eu des mots avec sa co-star de “ Spenser Confidential ” au sujet de sa propre œuvre d’art du point de vue de ses regrets de conception.

S’adressant à James Corden sur le «Late Late Show», il a déclaré: «Oui, j’ai [pulled him aside]et vous savez quoi, il a maintenant ajouté plus de son visage.

“Et je suis comme, ce n’est pas la même chose assis, avoir quelques bières, vous savez que vous pourriez vous endormir, tout d’un coup vous vous réveillez, c’est un et c’est fait. C’est comme, il m’a fallu cinq ans pour faire enlever les tatouages. Et c’est terriblement douloureux. ”

Mark – qui a révélé qu’il avait auparavant “huit ou neuf” tatouages ​​autour du cou, du ventre, des bras, des jambes et du dos – a expliqué qu’il n’était pas en mesure de passer à travers le hitmaker “Tournesol”.

Il a ajouté: “Il dit ce que chaque enfant dit, ce que j’ai dit quand j’ai eu mes tatouages.” Oh non, non, non, ils ont tous un sens. Je vais les garder pour toujours. ”

“Mais alors tu te rends compte, je pousse 40, je dois faire quelque chose à ce sujet.”

Les commentaires de l’acteur interviennent après qu’il a admis que le couple avait glissé une bière sur le tournage de leur nouveau film Netflix pour aider Malone à calmer les nerfs de son premier rôle.

Mark a déclaré: “Vous savez, il aime sa Bud Light, et quand il s’est présenté à l’ensemble, il a pensé:” Eh bien, je pourrais simplement prendre un pack de 12. ”

“Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons pu en introduire un dans une tasse de Dunkin ‘Donuts … J’en ai eu un. C’était juste pour calmer les nerfs. C’était le début d’acteur.”

Le couple était ami avant de collaborer à l’écran, et Mark a révélé qu’il avait en fait convaincu son copain de faire ses premiers pas dans le monde d’Hollywood.

Il a ajouté: “Lui et moi étions amis. Nous traînions chez moi une nuit et il ne cessait de raconter comment il voulait mourir dans un film.

“Et je me disais:” Eh bien, je ne sais pas comment y mourir, mais j’aimerais voir jouer dans un film. ” Et je savais qu’il pouvait réussir. “

