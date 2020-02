Mark Wahlberg dit que sa femme est «paralysée par la peur» après la mort de Kobe Bryant

Mark Walhberg a révélé comment Kobe Bryant’s une mort tragique affecte sa famille.

Lors d’un entretien avec Supplémentaire Vendredi, lors de la première de sa série HBO “McMillions $”, l’acteur de 48 ans a expliqué comment le terrible accident qui a coûté la vie à la légende de la NBA, avec sa fille de 13 ans, Gianna, lui faisait apprécier ses quatre enfants et sa femme plus que jamais.

“Mes enfants pensent que je suis folle maintenant parce que chaque chance que j’obtiens, je leur dis juste combien je les aime et les serre dans mes bras et les embrasse. Cela met les choses en perspective. Rien n’est garanti, on ne nous a jamais promis demain.”

La mort de Bryant étourdi le monde dimanche. L’icône mondiale, Gianna et sept autres personnes, était à bord d’un hélicoptère privé lors de son accident à Calabasas, en Californie, juste à l’extérieur de Los Angeles.

Après l’annonce de la nouvelle, Walhberg a déclaré que lui et sa femme, Rhea Durham, avaient même reconsidéré leurs plans de voyage.

“Je devais aller à Atlanta le lendemain, je viens de rentrer et elle était, par exemple, paralysée par la peur et ne voulait pas que je voyage, mais nous n’allons pas prendre de risques injustifiés et tout ça. Vous pouvez ‘ ne pas être paralysé par la peur, mais il faut aussi être attentif “, a-t-il expliqué.

L’ancien mannequin Calvin Klein, qui a grandi à Boston, a également parlé de sa relation avec la star de LA Lakers, et de la manière dont elle transcendait la rivalité de cross-country entre les deux villes.

“Même si j’étais un fan des Celtics et qu’il était un Laker, vous savez, notre amitié était à propos de quelque chose de différent, et il a toujours fait de son mieux pour être super doux et merveilleux pour mes enfants”, a-t-il révélé, avant de partager ses pensées. sur l’impact de cet horrible accident.

“C’est évidemment une perte tragique que tout le monde ressent. Kobe, sa fille, les autres membres de la famille, les membres de sa famille, les autres personnes qui étaient à bord de l’hélicoptère, c’est juste tragique”, a déclaré Wahlberg. “C’est juste un rappel que la vie est courte – Toutes les personnes que vous aimez, appelez-les et rappelez-les aussi souvent que possible et chérissez chaque instant.”

