Mark Wahlberg embarrasse sa fille

L’acteur hollywoodien Mark Wahlberg a révélé que sa fille de dix ans est facilement gênée par son père, la star de cinéma.

L’acteur de 48 ans – qui est l’une des stars les plus bancables d’Hollywood – a révélé que sa fille Grace avait refusé de danser avec lui lors d’un événement papa et fille plus tôt ce mois-ci.

Lors d’une apparition sur “The Ellen DeGeneres Show”, Mark – qui a également des enfants Ella, 16, Michael, 13 et Brendan, 11, avec sa femme Rhea Durham – a partagé: “Je n’ai pas eu une danse. Elle a dit, «Papa, si tu m’embarrasses, je ne te parlerai plus jamais».

“Mais nous avons quand même passé un bon moment ensemble.”

En janvier, pendant ce temps, Mark a promis de “chérir chaque instant” avec ses proches après la mort de Kobe Bryant.

L’acteur a admis que le décès du basketteur dans un accident d’hélicoptère aux côtés de sa fille de 13 ans et de sept autres lui rappelait que “la vie est courte”.

Il a déclaré: “C’est évidemment une perte tragique que tout le monde ressent.

“Kobe, sa fille, les autres membres de la famille, les membres de sa famille, les autres personnes qui étaient à bord de l’hélicoptère, c’est juste tragique.

“C’est juste un rappel que la vie est courte … Toutes les personnes que vous aimez, appelez-les et rappelez-les le plus souvent possible et chérissez chaque instant.”

Mark est un grand fan des Boston Celtics, mais l’acteur a révélé que lui et Kobe – qui n’a joué que pour les LA Lakers au cours de sa carrière sportive – ont toujours mis de côté leur rivalité lorsqu’ils se sont vus.

Il a déclaré: “Kobe a toujours été vraiment adorable et pouvait comprendre la différence entre son travail, dont j’étais fan et le respect mutuel que nous avions les uns pour les autres.

“Il faisait toujours tout son possible pour être particulièrement gentil avec mes enfants.”

