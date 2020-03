Mark Wahlberg est «hors de la boucle» avec Hollywood

2020-03-22 23:30:05

Mark Wahlberg insiste sur le fait qu’il est “tellement hors de la boucle” avec Hollywood car il va rarement aux dîners ou aux projections, et n’assiste qu’à des remises de prix où ses films sont prêts pour un gong.

La star de “ Deepwater Horizon ” a admis qu’il n’était pas si proche de l’industrie du cinéma car il se rend rarement à des dîners ou à des projections, et n’assiste qu’à des spectacles où ses films sont prêts pour le gong.

Parlant de la récente affaire judiciaire de Harvey Weinstein, il a déclaré à The Observer: “J’ai certainement prêté beaucoup d’attention à ce qui se passait avec l’affaire pénale et tout. Il y a finalement beaucoup de fermeture pour beaucoup de gens. Mais je Je ne sais pas, je suis tellement hors du coup avec Hollywood … Ouais, mais à part travailler, je vais au supermarché. Je ne vais pas aux dîners sur scène, ni aux projections. J’habite à Beverly Hills, mais ça pourrait facilement être la campagne anglaise, parce que je ne vois personne et je ne fais rien. Je ne vais pas à des prix à moins d’avoir un film dedans. Je me couche tôt, je me lève tôt, j’emmène mes enfants à l’école et je suis avec ma femme si je ne travaille pas. ”

Pendant ce temps, Mark a précédemment révélé qu’il se réveille à 2h30 du matin tous les jours afin qu’il puisse s’adapter à son heure et demie d’entraînement avant que sa journée ne commence correctement.

Partageant sa routine quotidienne sur son histoire Instagram, il a révélé qu’il se levait à 2h30 du matin avant d’avoir une courte session de prière puis de se diriger vers le petit déjeuner à 3h15. De là, il fait son travail et après une douche, du golf et quelques collations, il est prêt à commencer sa journée principale. Mark prend ensuite du temps pour la famille ou pour son travail, avant de se coucher vers 19h30.

