Mark Wahlberg: Faith fait de moi un meilleur père

Mark Wahlberg affirme que sa foi l’a aidé à devenir un meilleur père, car il “prie pour la patience” dans sa vie.

L’acteur de 48 ans – qui est un fervent catholique romain – a insisté sur le fait qu’il était attaché à ses croyances et dit que “prier pour la patience” lui a permis d’avoir plus “d’engagement” envers sa famille, y compris sa femme Rhea Durham et leurs enfants. Ella, 16 ans, Brendan, 14 ans, Michael, 13 ans et Grace, 10 ans.

Il a dit: “Je prie pour la patience. Je veux être un exemple, avec mon éthique de travail, avec mon engagement envers ma foi, avec mon engagement envers ma famille. J’ai été mis dans cette position pour une raison, ce n’est pas d’oublier d’où je viens. Je dois utiliser ces talents et ces cadeaux qui m’ont été donnés pour aider les autres. ”

Et la star de ‘Ted’ est tellement dévouée à la religion qu’il ne manque jamais un seul jour quand il s’agit de prier, ce qui peut lui prendre jusqu’à 20 minutes.

Il a ajouté lors d’une interview pour l’émission ‘Aujourd’hui’: “Je prends deux jours par semaine de gym maintenant. Je ne prends pas un jour de repos pour me mettre les mains et les genoux, pour lire mon livre de prières et mon quotidien dévotions. ”

Ce n’est pas la première fois que Mark parle de sa foi, car il avait précédemment demandé le pardon de Dieu pour avoir fait “ Boogie Nights ” parce qu’il avait réalisé que l’être suprême tout-puissant n’était peut-être pas d’accord avec les films sur les stars du porno.

Il a dit: “J’espère toujours que Dieu est un cinéphile et qu’il pardonne aussi, car j’ai fait de mauvais choix dans mon passé.

“J’étais assis devant quelques milliers d’enfants qui parlaient et essayaient de les encourager à revenir à leur foi, et je disais simplement que j’espère juste qu’il a le sens de l’humour parce que j’ai pris des décisions qui pourraient ne pas être Je ne veux pas compromettre mon intégrité artistique ou mes choix en fonction de ma foi ou de ma famille, mais j’ai aussi d’autres choses à considérer, et étant un peu plus âgé et un peu plus sage, l’idée d’avoir expliquer ce film et la raison derrière à mes enfants est un autre problème. “

