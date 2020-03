Mark Wahlberg revient sur un passé troublé

2020-03-23 ​​12:30:06

La vie de Mark Wahlberg est devenue “10 fois plus difficile” quand il a quitté la vie de gang pour changer les choses.

L’adolescent de 48 ans a eu beaucoup de problèmes à l’adolescence, notamment en étant emprisonné pour agression criminelle après avoir attaqué un homme alors qu’il était drogué en 1988 et bien qu’il ne soit pas fier de ses actions, il est heureux d’avoir travaillé dur pour transformer son la vie autour, mais ce n’était pas facile.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il serait “annulé” s’il était un acteur prometteur et que des détails sur son passé étaient apparus, il a répondu: “Eh bien … je ne sais pas. Je pense qu’il serait facile de regardez-le et dites-le, mais après l’avoir vécu et l’avoir vécu, je pense que c’est autre chose. Vous voyez le monsieur qui vient juste d’arriver ici?

“Il vient de purger 16 ans de prison. D’accord? Il est sorti et je l’ai mis [‘Spenser Confidential’]. Cela aurait pu facilement être ma vie.

“Être dans une situation comme celle-là et ne rien avoir d’autre – j’ai certainement fait beaucoup d’erreurs terribles et j’ai payé cher ces erreurs.”

Mark a expliqué que les gens pensent souvent que le temps derrière les barreaux est un insigne d’honneur, mais a insisté sur le fait “qu’ayant été dans cette situation, ce n’est pas le cas”.

La star de «Departed» se souvient qu’il ne pouvait sortir de la situation que pour «réellement changer» sa situation.

Il a ajouté: “J’ai fait le travail. J’ai pris sur moi de reconnaître mes erreurs et d’aller à contre-courant et de ne plus faire partie du gang – pour dire que j’allais aller faire mon propre truc. Ce qui rendait 10 fois plus difficile de marcher de chez moi à la gare, d’aller à l’école, d’aller travailler. ”

Et Mark espère que les autres dans sa position pourront obtenir une “deuxième chance” s’ils veulent changer.

Il a déclaré au magazine Observer: “Je me targuais de faire la bonne chose et de changer ma vie. Que je me retrouve à m’aventurer à Hollywood et à faire carrière dans la musique, ou à travailler 9 à 5 en tant que travailleur de la construction, quel que soit allait prendre, j’allais faire la bonne chose.

“Donc je pense que non, juger une personne sur ce qu’il fait et d’où il vient et toutes ces choses, non, j’espère que les gens pourront avoir une seconde chance dans la vie.

Mais la star de ‘Fighter’ – qui a quatre enfants avec sa femme Rhea Durham – pense que ses expériences ont rendu son travail plus “authentique”.

Il a dit: “Je pense que la seule chose que j’ai à mon avantage est que j’ai toute cette expérience de la vie réelle que je peux appliquer à mon travail.

“Je pense que le public peut certainement ressentir l’authenticité. Mais cela a eu un prix réel.”

