Mark Wright chérit le temps avec Michelle Keegan

2020-04-06 11:30:04

Mark Wright est reconnaissant d’avoir pu passer plus de temps avec son épouse Michelle Keegan en raison de la pandémie de coronavirus.

Mark Wright savoure “être ensemble” avec Michelle Keegan pendant la pandémie de coronavirus.

Le couple a passé des années à vivre séparé alors qu’il travaillait sur ‘Extra’ au Royaume-Uni et sa femme a tourné ‘Our Girl’ en Afrique du Sud, mais maintenant leurs engagements respectifs ont pris fin, ils aiment profiter de passer plus de temps de qualité avec les uns les autres alors qu’ils restent à la maison en observant des mesures de distanciation sociale ordonnées pour aider à ralentir la propagation de la maladie.

Mark a déclaré: “Après des années de relation longue distance, je suis maintenant enfermé avec la fille de mes rêves.

“Nous avions l’habitude de passer tout notre temps sur les appels FaceTime et de parler pendant des heures au téléphone dans différents fuseaux horaires, mais maintenant nous sommes ensemble à chaque minute de la journée.

“C’est agréable de simplement s’asseoir ensemble le soir devant la télévision sans avoir à se soucier de se précipiter.

“Ce moment est important en tant que couple – juste être ensemble.”

Le présentateur de 33 ans est reconnaissant d’avoir pu rester en contact avec sa famille et ses amis en ligne parce qu’il a “vraiment eu du mal” seul quand il a participé à “I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here!” en 2011.

Il a déclaré au journal The Sun: “Quand j’étais dans ‘I’m A Celeb …’, j’ai vraiment lutté sans eux.

“Je me souviens avoir pensé:” Si cela ne fait rien pour ma carrière, ou si je suis voté tôt, je quitterai la série pour aller chez ma famille et mes amis, qui je sais seront là pour moi quoi qu’il arrive ” .

“Je sais que c’est ce qui m’a maintenu si ancré dans la vie.

“Mes amis ne me laisseraient jamais devenir trop gros, et c’est si important quand vous êtes dans le showbiz.

«J’ai de la chance de ne pas souffrir de nombreux problèmes de santé mentale, mais la seule fois où je le fais, c’est quand je suis loin de mes amis, de ma famille et de Michelle.

“À LA, sans mes camarades autour de moi pour ramener cette normalité, ou ma maman qui fait irruption, ou Michelle pour se blottir avec sur le canapé la nuit, mon anxiété monte.

“Je ne suis vraiment pas moi-même. Mes amis disent que je” prends des cornichons “, parce que je ne peux pas prendre de décisions.”

Mark est également capable de rester occupé avec ses émissions de radio Heart FM et il pense

il a la responsabilité de rester aussi positif que possible pour les gens dans ces moments difficiles.

Il a déclaré: “Je ne dirais pas que je trouve facile d’être toujours positif, il est difficile pour tout le monde d’être joyeux tout le temps.

“Mais je suis quelqu’un qui aime essayer de regarder le meilleur de la vie.

“Je peux m’asseoir dans un studio d’enregistrement et dire aux gens ce que je ressens, comment je m’adapte et je reçois tous ces messages incroyables des auditeurs.

“C’est une chose merveilleuse que les gens essaient de soulever les autres pendant cette période de test.”

Mots clés: Mark Wright, Michelle Keegan

