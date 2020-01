Mark Wright et Michelle Keegan renverseront 1,3 million de livres sterling

2020-01-31 15:30:05

Mark Wright et Michelle Keegan ont soumis des plans pour démolir leur ferme de 1,3 million de livres dans l’Essex et la remplacer par leur propre manoir de style géorgien.

La star de “ Extra ” et l’actrice de “ Our Girl ” souhaitent rénover complètement leur ferme d’Essex – qu’ils ont achetée il y a trois mois – et veulent démolir les bâtiments actuels et ériger un tout nouveau manoir de style géorgien à sa place.

La ferme de quatre chambres a été achetée par le couple en octobre, mais on dit qu’ils aimeraient la reconstruire à partir de zéro pour s’assurer qu’elle correspond exactement à ce qu’ils veulent. Il devrait comprendre une salle de sport, une salle de télévision, un bar et un bureau. Le terrain devrait également avoir une piscine extérieure tandis qu’ils ont également soumis des plans pour une salle de jeux, rapporte le Mail Online.

Et la salle de jeux sera sans aucun doute utile car Mark a précédemment exprimé son désir d’avoir trois ou quatre enfants avec Michelle.

Il y a quelques années, il a déclaré: “Nous disons que nous allons essayer [for a baby] chaque année, mais quelque chose arrive avec le travail. Ce sera donc Michelle qui filme en Afrique du Sud, puis j’ai obtenu le poste à Los Angeles – alors nous pensons, oui, nous allons essayer l’année prochaine. Ce sera vers décembre ou janvier, nous en parlerons et nous partirons de là. Avec les enfants, j’en voulais trois ou quatre. Mais maintenant, j’ai 31 ans, nous n’avons pas d’enfants avant 32 ans. Je pense que nous pourrions en avoir deux ou trois. Les jumeaux seraient formidables parce que vous en retirez deux à la fois! ”

Leurs carrières dans l’aviation avaient causé des problèmes pour la volonté du couple de fonder une famille mais avec Michelle ayant maintenant quitté “ Our Girl ”, qui filme en Afrique du Sud, elle sera de retour avec Mark.

