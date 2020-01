Marta Kauffman met en doute la réunion des Amis

2020-01-19 12:00:05

L’écrivain de télévision Marta Kauffman a admis qu’elle n’était pas sûre que la réunion des «amis» se concrétise un jour.

Marta Kauffman n’est pas sûre que la réunion des «amis» se concrétisera jamais.

L’écrivain de télévision de 63 ans – qui est le co-créateur de la série emblématique – a admis qu’elle n’était pas encore sûre de savoir si le projet de retrouvailles très discuté de HBO Max “ Friends ” fonctionnerait.

Elle a déclaré à ‘Entertainment Tonight’: “Si cela se produit, nous y participerons certainement. Mais je ne sais pas.

“C’est compliqué. C’est très compliqué. C’est tout. C’est une chose très compliquée à faire.”

En novembre, il a été révélé que le casting de la série – qui comprenait des personnalités telles que Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer – et les créateurs de la sitcom, Marta et David Crane, étaient en pourparlers sur une possible projet de réunion.

Kevin Reilly, le responsable du contenu chez HBO Max, a révélé qu’il y avait «un intérêt tout autour» pour une réunion «d’amis».

Il a déclaré à l’époque: “Il y a de l’intérêt tout autour, et pourtant nous ne pouvons pas sembler tout à fait aligner cet intérêt pour appuyer sur le bouton, alors aujourd’hui, malheureusement, c’est toujours un peut-être.”

Mais avant cette déclaration, David et Marta étaient catégoriques: ils ne relanceront pas la comédie.

Elle a dit: “Nous ne ferons pas un spectacle de retrouvailles, nous ne ferons pas de redémarrage. Le spectacle était à peu près à cette époque de la vie où les amis sont votre famille.”

Et Crane a ajouté: “Nous avons fait le spectacle que nous voulions faire. Nous l’avons bien fait, et nous avons mis un arc dessus.”

Pendant ce temps, Lisa avait précédemment déclaré qu’une réunion «d’amis» avec des acteurs dans la quarantaine et la cinquantaine serait «triste».

Parlant d’une vidéo sur le thème des “amis” devenue virale, elle a déclaré: “Courteney [Cox] est en fait celui qui a dit: “Vous voyez cette bande-annonce, oh mon dieu, que faisons-nous?”

“Je me disais:” Rien, c’est juste un clip, c’est juste une sorte de clips de, comme “Cougar Town”. Elle n’était pas dupe, elle était juste comme “Wow, comment est-ce devenu viral?”

“Je sais, je ne sais pas quoi en penser, c’est comme une sorte de ces clips étranges de choses qui n’ont clairement rien à voir avec ‘Friends’ et ça s’appelle un film ‘Friends’.”

Mots clés: Marta Kauffman, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc

Retour au flux

.