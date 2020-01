Martha Stewart jette de l’ombre sur Gwyneth Paltrow et sa bougie parfumée au vagin

Martha Stewart a fait une apparition sur Watch What Happens Live et n’a pas retenu ses opinions. Le maven de la cuisine semblait très ombragé et c’était trop évident lorsqu’on l’interrogeait sur Gwyneth Paltrow. Stewart a été très bruyant avec les efforts du lauréat d’un Oscar dans le secteur du style de vie.

Martha Stewart et Gwyneth Paltrow | Gotham / GC Images / Mike Cohen / . pour le New York Times

Paltrow était récemment dans les nouvelles pour une bougie appelée, “ça sent comme mon vagin.”

“Je suis sûr qu’il est épuisé”, a déclaré Stewart à Andy Cohen dans l’émission Bravo de fin de soirée. “Elle fait ce genre d’irritant … elle essaie de zhuzh le public à l’écouter, et c’est génial. Laissez-la faire son truc. »

“Je n’achèterais pas cette bougie”, a ajouté Stewart.

Cohen a ensuite demandé: “Pour être clair, vous ne voulez pas d’une bougie qui sent le vagin de Gwyneth Paltrow?”

“Pas nécessairement”, a répondu Stewart.

“Que dit-on de l’Amérique que la bougie est maintenant épuisée?”, A demandé Cohen.

“Je pense que ce n’est pas l’Amérique, je pense que beaucoup de gars sont excités”, a répondu Stewart.

La querelle entre Martha Stewart et Gwyneth Paltrow

Stewart a notamment pris des coups à Paltrow dans le passé. Après que l’actrice de The Politician a annoncé qu’elle allait «découpler consciemment» de Chris Martin en 2014, Stewart a fait quelque chose de louche.

Dans un numéro de Martha Stewart Living, la star de la décoration a intitulé sa chronique mensuelle, «Conscious Coupling». Le titre était apparemment une façon amusante d’attaquer Paltrow.

Martha Stewart s’en prend également à Chip Gaines

Pendant l’épisode de la WWHL, Stewart a également été interrogé sur le fait de ne pas savoir qui étaient Chip et Joanna Gaines. L’incident s’est produit lors du gala Time 100 où les étoiles Fixer Upper ont été honorées avec Stewart.

“Nous étions tellement excités de rencontrer Martha Stewart, mais elle n’avait pas la moindre idée de qui nous sommes, pas un seul indice. Mais cela ne nous dérange pas du tout, Joanna était tellement excitée de rencontrer Martha et nous avons donc demandé à quelqu’un de nous présenter », aurait déclaré Chip à Page Six en avril 2019.« Martha était très aimable et encourageante, c’était vraiment un moment merveilleux pour nous pour la rencontrer. “

Stewart a nié ne pas savoir qui étaient les stars de HGTV et a appelé Chip pour avoir inventé cette histoire.

«Chip en a fait une grande histoire. Je savais exactement qui ils étaient », a ajouté Stewart. “Je les admire, j’admire ce qu’ils ont fait, [and] J’étais un peu surpris qu’il ait inventé cette histoire. Ils sont publiés par le même éditeur que mon magazine. Alors venez.”

Après avoir entendu ce que Stewart a dit à Chip, il est allé sur Twitter pour clarifier l’incident et révéler ce qui s’est réellement passé.

«Chère Martha Stewart», a-t-il tweeté. «Vous nous inspirez Jo et moi à bien des niveaux. Après vous avoir rencontré à [the] Au moment 100, nous sommes retournés à notre table sur le nuage neuf et avons dit à Jo (en plaisantant): «Je ne suis pas sûr qu’elle sache qui je suis … ha!» Quelqu’un a entendu et en a fait une histoire (stupide). La fin.”

Stewart n’est pas seulement une reine domestique, mais elle sait aussi jeter de l’ombre.