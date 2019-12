Martha Stewart refuse de manger ces aliments totalement normaux

Martha Stewart s'est fait un nom en montrant à tout le monde comment

pour devenir les dirigeants domestiques de leurs maisons. D'une certaine manière, Stewart fait

il semble facile d'organiser des fêtes parfaites sur Pinterest et de servir

repas à plusieurs plats dignes de tout chef gastronomique. C’est pourquoi cela ne devrait pas

surprise que Stewart ait quelques articles sur sa liste qu'elle ne mange jamais.

Vous pensez qu'après avoir passé

quelques mois de prison, l'hôte de Martha Stewart Living serait un

un peu moins pointilleux sur ses choix alimentaires. Mais au lieu de cela, elle est tout aussi particulière

comme toujours et insiste sur quelques incontournables chaque fois qu'elle dîne. Il existe également un

peu totalement

articles normaux avec lesquels elle refuse de cuisiner ou de manger.

Martha Stewart | Neilson Barnard / . pour le New York Times

Elle évite l'huile de truffe et les épices de citrouille

Si vous rencontrez jamais Martha Stewart, apporter un Venti Pumpkin Spice Latte de Starbucks ne se passerait pas bien. Lorsqu'on lui a demandé sur Watch What Happens Live (via Mashed) si les épices à la citrouille étaient «délicieuses ou pour les b * tches de base uniquement», elle a répondu: «Ce dernier».

Stewart n'est pas non plus un fan de l'huile de truffe. Lors d'une apparition au Today Show, elle a critiqué sévèrement l'ingrédient populaire. "Ils ont fait de nombreuses études sur l'huile de truffe. C'est synthétique, c'est faux, c'est horrible », a-t-elle déclaré. "Ça colle à vos papilles, c'est une chose hideuse. Oubliez l'huile de truffe. "

Stewart sélectionne soigneusement tous ses ingrédients

Martha Stewart | C Flanigan / FilmMagic

Au lieu de simplement saisir des articles sur l'étagère, Stewart opte pour des ingrédients frais et de haute qualité pour toutes ses recettes. Mashed a indiqué que Stewart sélectionne toujours des produits et des viandes plus chers lors de ses achats.

Au cours d'une interview avec The New Potato, Stewart a déclaré:

sont tellement de choses à l'épicerie que je n'achèterais jamais. Je veux dire, un

lot. Viande d'élevage – oubliez. Lait non biologique. Et OGM (génétiquement

légumes modifiés. "

Stewart reste également à l'écart des abats ou de la viande d'organes, qui sont devenus à la mode ces jours-ci. Elle a dit à Elle (via Mashed): «Il y a certaines choses que je ne cuisinerai pas. Je ne cuisinerai pas de cervelle, de ris de veau ou d'abats… des choses qui dans d'autres parties du monde, ils en utilisent beaucoup. Je ne cuisinerai pas les cœurs. "

Elle a fait sa propre confiture en prison

Martha Stewart | John Lamparski / .

Bien qu'elle frissonne encore de penser à son temps passé au camp de détention fédéral d'Alderson, Stewart a fait le meilleur des choses et a perdu un peu de poids quand elle a refusé de manger la plupart des aliments qui y sont proposés. Et elle est même devenue créative avec les aliments à sa disposition.

Elle a confié au Daily Mail qu'elle "avait fait de la confiture avec les pommes de crabe"

sur les arbres. "Fox

News a rapporté que Stewart avait

pissenlits et autres légumes verts sauvages, recettes concoctées au micro-ondes et même mangé

d'un distributeur automatique. "

Stewart évite également la nourriture d'avion

Martha Stewart | Sylvain Gaboury / Patrick McMullan via .

Comme d'autres personnalités culinaires célèbres, Stewart n'est pas fan de

nourriture d'avion et choisit d'apporter son propre à la place.

Comme elle

a expliqué au New York Times: "Si c'est un long vol, je prendrai quelques

très bonne nourriture que je sais que je veux manger dans l'avion. Je pourrais faire un

délicieux sandwich au saumon fumé sur pain aux sept grains; Je pourrais prendre un taboulé

salade. Je prends du yaourt fait maison avec une sauce aux pommes. J'essaie d'éviter le plus souvent la nourriture d'avion

du temps. Je ne trouve pas ça très appétissant. "

Elle apporte même assez de bonnes collations à partager. Stewart a dit: «Et

mes œufs durs sont tellement meilleurs que tous les œufs dans l'avion. Ils sont

de mes propres poulets. Je les prends pour tous ceux avec qui je voyage. "

C’est bien d’avoir une amie comme Martha Stewart!