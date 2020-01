Martha Stewart se penche sur la bougie «Mon vagin» de Gwyneth Paltrow

Martha Stewart reste la reine de la décoration intérieure, du design, de la nourriture et à peu près tout ce qui est domestique, et elle n’a pas hésité à exprimer ses opinions sur une variété de sujets sur Watch What Happens Live, “de Gwyneth Paltrow’s Bougie “Vagin” à Marie Kondo et même Chip Gaines affirmant qu’elle n’avait «aucune idée» de qui il était.

Bien qu’elle ne connaissait pas Paltrow parfum le plus étrange à ce jour de sa ligne Goop, le sold-out “This Smells Like My Vagina”, Stewart avait toujours une opinion assez forte à ce sujet, et pourquoi il s’est probablement vendu si rapidement.

Quand Andy Cohen a déclaré que l’Amérique semblait amoureuse de la bougie, ce qui en fait une vente instantanée, a répliqué Stewart, “Je pense que ce n’est pas l’Amérique, je pense que beaucoup de gars sont excités.”

Stewart a également reculé sur ce qui semblait ressembler à une fouille chez Paltrow en parlant du parfum bizarrement nommé. “Elle fait ce genre de façon irritante …” Stewart fit une pause, reconsidéra et reprit, “Vous savez, elle essaie de faire passer le public pour l’écouter.”

Il a certainement fourni une valeur de choc pour attirer l’attention sur Paltrow, la marque et la bougie, peu importe qui l’a achetée. “C’est génial”, a déclaré Stewart à propos de la tactique. “Je veux dire, laisse-la faire son truc.”

Alors, est-elle sur cette liste d’attente pour que l’article revienne en stock? “Je n’achèterais pas cette bougie, en fait”, a-t-elle dit à Cohen.

Le site de Paltrow décrit la bougie comme étant fabriquée “avec du géranium, de la bergamote aux agrumes et des absolus de cèdre juxtaposés à la rose de Damas et aux graines d’ambrette”.

L’histoire “composée” de Chip Gaines

Après s’être retrouvé lors du gala Time 100 en avril 2019, la star de HGTV a déclaré Page six que Martha Stewart n’a absolument pas maintenant qui lui et sa femme Joanna étaient, ce que Stewart a essentiellement dit était un mensonge.

“Nous étions tellement excités de rencontrer Martha Stewart, mais elle n’avait pas la moindre idée de qui nous sommes, pas un seul indice”, a déclaré Gaines à la chaîne. “Mais cela ne nous dérange pas du tout. Joanna était tellement excitée de rencontrer Martha et nous avons donc demandé à quelqu’un de nous présenter.”

C’est une histoire douce, mais Stewart dit que c’est une fiction totale. “JE [know] exactement qui ils sont, bien sûr “, a insisté Stewart.” Et je les admire, j’admire ce qu’ils ont fait et j’ai été un peu surpris qu’il ait inventé cette histoire. “

Elle a ensuite ajouté une petite preuve à sa version en ajoutant: “Et ils sont publiés par le même éditeur que mon magazine, alors allez-y!”

Marie Kondo ne suscite pas de joie

Dans le cadre d’un tour d’horizon de questions rapides à la recherche de trucs et astuces autour de la maison, Cohen a interrogé Stewart sur Marie Kondo, qui a acquis une renommée avec sa stratégie de “Tidying Up” tout sur la joie.

Selon Kondo, lorsque nous regardons les éléments qui pourraient encombrer nos vies, nous devons vraiment y penser et décider si cela “suscite de la joie” en nous, ou non. Et si ce n’est pas le cas, nous devons simplement nous en débarrasser.

Alors qu’en pense Stewart? Certes, elle n’est pas fan de fouillis, mais pour elle, ce n’est pas aussi simple que cela.

“Je pense que c’est une erreur, car cela pourrait valoir une fortune”, a-t-elle déclaré à propos de tout élément qui pourrait ne pas susciter de joie chez une personne. “Et si c’est un morceau de porcelaine qui est rare et inestimable?”

Bien sûr, il y a toujours la possibilité de vendre un article, plutôt que de simplement le donner ou le vendre aux enchères. Ou peut-être que la valeur d’un article pourrait “susciter de la joie” sur l’article lui-même, et cela suffirait à s’y accrocher.

