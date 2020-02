Martin Freeman: J’ai «claqué» mes enfants dans le passé

2020-02-16 23:30:05

Martin Freeman a “giflé” ses enfants dans le passé, mais il insiste sur le fait qu’il n’est pas “fier” de ses actions, qui, selon lui, ne se sont produites que “deux fois”.

L’acteur de 48 ans a Joe, 14 ans, et Grace, 11 ans, avec son ex-femme Amanda Abbington, et a admis que lorsqu’ils étaient plus jeunes, il les “frappait” parfois lorsqu’ils se conduisaient mal, bien qu’il insiste sur le fait qu’il est pas “fier” de ses actions.

Il a avoué: “J’ai giflé mes enfants. Quand ils étaient très jeunes. J’ai giflé mes enfants, oui. Et ce n’est pas comme une victoire. Ce n’est pas,” Oh, je dois faire quelque chose de bien! ” Mais je l’ai fait. Quand c’est le premier chemin vers quelque chose qu’ils doivent comprendre et je ne peux pas rationaliser avec eux. J’étais aussi impatient et au bout du fil. ”

La star de “Sherlock” dit qu’il sait que c’est “une bonne idée de ne pas frapper vos enfants”, mais veut être honnête au sujet de son passé afin qu’il puisse être franc avec ses enfants lorsqu’ils sont plus âgés.

Il a ajouté: “De toute évidence, c’est une bonne idée de ne pas frapper vos enfants. Mais à un moment donné, vous allez mal faire les choses et, 20 ans plus tard, vos enfants vont demander pourquoi vous avez fait cela. C’est inévitable. Et avec claquer – je ne suis pas fier d’avoir fait ça, mais je l’ai fait. Je ne pense pas que ce soit une politique. ”

Et Martin pense également qu’il est important de comprendre la distinction entre “la claque bizarre” et l’abus.

L’acteur de “Breeders” a déclaré: “Je n’ai jamais été touché, mais je connais beaucoup de gens qui l’ont été, et ils ne s’en soucient pas vraiment maintenant. C’est différent si vous obtenez le sh ** t expulsé de vous, mais la claque étrange? J’en connais beaucoup qui s’en moquent. ”

Martin s’est déchaîné à l’idée de la perfection dans la parentalité moderne et dit qu’il se sent souvent “comme un échec” lorsque les choses ne sont pas parfaites.

S’adressant au magazine Culture du Sunday Times, il a déclaré: “C’est une autre chose frustrante à propos de la parentalité, et ce qui vous fait vous sentir comme un échec. Toutes les images que nous obtenons sur la façon de devenir parent si vous êtes une personne gentille et arty sont une série de règles auxquelles nous adhérons ou prétendons tous. Vous savez, l’affirmation positive et tout est super, et vous êtes parfait comme vous êtes. Eh bien, vous ne l’êtes pas. L’une des règles est, ne faites pas claquez vos enfants ou appelez-les petits f *** ers.

“Mais, vous savez, j’ai fait les deux. J’ai probablement claqué deux fois, mais je les ai appelés plus petits deux fois plus. Je sais que je ne suis pas censé le faire, mais il y en a tellement de nombreuses images sur la façon dont [parenting] tout doit être brillant pour que les gens se sentent mal. Parce que ce n’est pas brillant. Je veux dire, c’est – c’est la meilleure chose que je ferai. Mais cela ne signifie pas que ce n’est pas vraiment difficile. “

