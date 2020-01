Martin Lawrence et Tisha Campbell reviennent en arrière sur les anciennes allégations de harcèlement sexuel

Cela fait près de 25 ans que “Martin” a disparu des ondes en 1997, mais ses co-stars se sont retrouvées à devoir revivre une partie de la controverse entre elles à l’époque.

Tout a refait surface grâce à une interview de GQ avec Martin Lawrence, où il a été interrogé sur le procès de Tisha Campbell-Martin intenté contre lui la même année pour harcèlement sexuel.

“C’était beaucoup de conneries”, a déclaré Lawrence à la sortie, ce que Campbell-Martin a admis jeudi dans “The Talk”.

Son ancienne co-star a poursuivi en expliquant ce qu’il voulait dire, en disant: “Nous n’avons pas besoin de parler de quelque chose qui ne s’est tout simplement pas produit. J’ai donc simplement décidé de m’éloigner du spectacle. Les gens ont dit que j’avais été annulé, mais ce n’était pas le cas. J’ai décidé de quitter le spectacle. “

“Martin” était parmi les émissions les mieux notées de Fox au cours de ses cinq années d’existence, devenant un phénomène de la culture pop au milieu des années 90, bien qu’il soit moins bien connu maintenant que beaucoup de ses homologues de l’époque.

“Je ne peux pas entrer dans les détails du passé car il y avait un accord de confidentialité, donc l’ordre de bâillon dit non”, a déclaré Campbell-Martin en réaction aux commentaires de Lawrence, révélant qu’elle l’avait contacté immédiatement après avoir lu l’interview.

“Il m’a appelé en moins d’une minute … Il m’a dit: ‘Ne lisez pas ce que c’est, il y a beaucoup de gens qui essaient de revenir sur le passé, et d’essayer de faire l’actualité aujourd’hui. Mais, vous savez T, nous “Je vais bien. Je t’aime et j’aime ta famille.” “

L’essentiel, c’est que c’est dans le passé et c’est là que Lawrence et Campbell-Martin voudraient tout laisser. Parfois, malgré ce que beaucoup croient, il est possible de passer complètement d’une expérience négative à un endroit plus positif avec quelqu’un.

“Je ne vais pas entrer dans les détails, car je veux respecter sa vie privée et je veux respecter la mienne”, a poursuivi Martin-Campbell. “Mais je dirai qu’à la fin, ce ne sont que des rires et de la guérison. Et j’ai eu la chance de vivre cela et je suis tellement content que nous soyons en bonne position en ce moment.”

Lawrence a partagé l’amour après la diffusion de l’épisode, en postant une photo des deux de leur temps avec “Martin”, avec un doux message d’amour et de soutien.

“Indépendamment du passé ou de toute déformation de celui-ci Dans la presse, je n’ai rien d’autre que l’amour pour Tisha d’hier et d’aujourd’hui”, écrit-il. “Nous sommes bons et le serons toujours!”

Campbell-Martin a sauté dans les commentaires et a fait écho à ses vibrations positives, écrivant: “VOUS ALLEZ GARÇON Ma famille pour la vie!”

Il semble donc que tout va bien entre les co-stars, et les vrais fans savent que c’était le cas depuis un certain temps. Bien que nous ne sachions peut-être jamais ce qui s’est passé dans ce procès il y a longtemps, est-ce vraiment important?

Plus excitant et pressant pour les fans de “Martin”, cela fait environ un an TMZ a rencontré Lawrence, Campbell-Martin et Tichina Arnold et a presque obtenu la confirmation du trio qu’il y avait un redémarrage, une renaissance ou une réunion “Martin” en cours.

Nous savons que ces choses peuvent prendre un certain temps, mais avec Lawrence devant le grand écran ce vendredi pour un autre renouveau des années 90, “Bad Boys for Life” avec Will Smith, pourquoi ne pas le faire deux pour deux? Il semble que ce serait mieux de frapper pendant que le fer est chaud, et il fait chaud en ce moment!

