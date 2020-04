Martin Shkreli essaie-t-il d’utiliser COVID-19 comme puce de négociation pour sortir de prison?

L’ancien cadre de la biotechnologie en disgrâce, qui a été souvent vilipendé dans la presse pour avoir fait grimper les prix des médicaments d’ordonnance nécessaires par des marges massives et de manière inefficace, fait maintenant un pas pour sortir de prison en échange de son aide dans la lutte en cours pour trouver un remède ou un vaccin pour COVID-19, la maladie causée par la nouvelle pandémie de coronavirus.

“Je suis l’un des rares cadres expérimentés dans TOUS les aspects du développement de médicaments depuis la création de molécules et la génération d’hypothèses”, aurait écrit Shkreli dans un article scientifique qui était publié en ligne la semaine dernière. Il chercherait à obtenir un congé de prison de trois mois pour poursuivre ses recherches.

Christie Smythe, journaliste qui a été en contact avec Shkreli pour un livre qu’elle écrit, a confirmé que le papier lui appartenait Stat News. Il a été écrit deux de ses partenaires commerciaux et deux individus décrits comme des «citoyens scientifiques».

Selon l’équipe de Shkreli, ils ont déjà testé 100 000 composés médicamenteux différents pour en trouver huit qui pourraient avoir une certaine valeur médicinale. “L’industrie biopharmaceutique a une grande confiance en talents qui ne travaille pas sur ce problème, car les entreprises ont priorisé ou même abandonné la recherche sur les maladies infectieuses”, écrit-il dans son article.

Mais ce n’est pas forcément le cas. Les scientifiques du monde entier ont effectué des tests similaires et trouvé des résultats similaires. Selon Derek Lowe, décrit par Stat comme “un chimiste médical employé par une société pharmaceutique et un blogueur bien connu de l’industrie pharmaceutique”, les conclusions de Shkreli ne sont pas vraiment nouvelles ou révolutionnaires.

Dans un contrat brut de son ancienne position sur les médicaments vitaux, Shkreli affirme en outre dans son article que “toute entreprise développant un médicament contre les coronavirus devrait chercher à récupérer son coût au plus et être disposée à effectuer le travail en tant que fonction publique au moins . ” Il insiste, et Smythe corrobore, qu’il ne cherche en aucun cas à tirer profit de son assistance avec COVID-19 s’il obtient la libération provisoire.

Shkreli a atteint l’infamie internationale pour la première fois en 2014 lorsqu’il a acquis les droits sur les médicaments Thiola et Chenodal, augmentant immédiatement leurs prix de 20 fois et de cinq fois, respectivement. Un an plus tard, son Turing Pharamaceuticals a acquis Daraprim, avec un saut de nuit de 13,50 $ par dose à 750 $.

Plus tard cette année-là, Shkreli a été arrêté et accusé de fraude en valeurs mobilières, Shkreli affirmant qu’il avait été pris pour cible en raison de la hausse des prix de Daraprim, ce qui avait fait de lui un personnage public vilipendé (exige qu’il abaisse le prix, en fait, il a réuni tous les candidats présidentiels à l’époque, et est tombé dans l’oreille d’un sourd).

En août 2017, Shkreli a été reconnu coupable de deux chefs de fraude en valeurs mobilières et d’un chef de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières. Le 9 mars 2018, il a été condamné à sept ans de prison.

