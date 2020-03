Marvel ne créera jamais un nouveau méchant original exclusif au MCU – voici pourquoi

Les bandes dessinées Marvel sont une sorte de Saint-Graal en ce qui concerne les partisans du MCU. Sans la bande dessinée en tant que source majeure, le MCU ne serait pas ce qu’il est, à quelques exceptions près, à suivre son propre chemin. S’ils ont évidemment dû faire quelques changements pour que les résultats ne soient pas faciles à prévoir, ils ne sont pas fous de créer leurs propres personnages.

Certains fans ont exprimé leur intérêt pour le MCU créant un méchant original. Marvel ne le sera probablement jamais pour une très bonne raison.

Ceux qui ne sont que décontractés des bandes dessinées originales de Marvel peuvent ne pas se rendre compte de l’étendue de la galerie de leur voyou. Non pas que Marvel ne prendrait pas un de ces méchants et ne les élabore pas pour le bien de l’époque.

Les fans ont beaucoup d’opinions à ce sujet sur les réseaux sociaux.

La plupart des fans conviennent que Marvel n’aura jamais besoin de créer un méchant original

Avec plus de 60 ans de méchanceté chez Marvel Comics, la liste des personnages dans lesquels le MCU peut plonger est déjà vaste. Plus de la moitié de la liste n’a même pas encore été plongée dans les films.

Sur des endroits comme Reddit, les discussions sont fréquentes sur le méchant qui sera le prochain grand écran. Certains des maux les plus populaires incluent Le Mandarin, Kang le Conquérant et Red Hulk comme trois exemples.

Ces personnages et bien d’autres ont des arrière-plans et des apparences complexes, certains étant peut-être un peu trop ridicules pour s’adapter à une édition de film. Là encore, Marvel fait un bon travail en prenant parfois des méchants qui regardent un peu au-dessus des bandes dessinées et en les faisant s’intégrer dans le MCU de manière cool.

Par exemple, la tenue de Mysterio dans les bandes dessinées avait l’air un peu ringard. Dans Spider-Man: loin de chez soi, un design plus moderne du costume semblait convaincant, sans inclure une performance parfaite de Jake Gyllenhaal.

Certains fans soulignent que quelques personnages mineurs sont des originaux

Des personnages comme Trevor Slattery, Alexander Pierce et même Hela sont connus pour être des personnages originaux en marge. Cependant, créer un nouveau méchant est beaucoup plus compliqué, comme l’ont récemment noté les fans de Reddit.

Parfois, c’est un mélange de personnages de bandes dessinées antérieurs, comme cela a été fait avec Hela ci-dessus. Un commentaire d’un utilisateur de Reddit a noté que Hela était un amalgame d’un personnage de bande dessinée similaire et d’Angela.

La profondeur de Marvel dans la piscine des méchants est une autre chose. En fonction de la tendance des combinaisons, certaines pourraient être intégrées à quelque chose de plus original. Dans certains cas, ils peuvent même être révélés s’ils sont cachés derrière un masque.

Un exemple de cela sera Taskmaster, quelqu’un qui est généralement classé premier pour être l’un des méchants les plus demandés. Black Widow va enfin révéler le personnage, peut-être de plusieurs façons.

Dans quelle mesure Taskmaster sera-t-il au point d’être un méchant original?

Basé sur la bande-annonce de Black Widow, le costume de Taskmaster adhèrera près de l’édition de bande dessinée. Cela signifie en partie un masque ressemblant à un crâne, qui a complètement caché son identité.

Dans les bandes dessinées, il a été révélé que Taskmaster était Tony (Anthony) Masters, qui a la capacité étrange d’imiter tout ce qu’il voit. Cet aspect imitant restera le même dans Black Widow. Pourtant, il est probable que Taskmaster sera une figure russe de la salle rouge où Natasha Romanoff et ses collègues Black Widows ont été formés.

Les théories sont que Taskmaster est peut-être l’une des veuves noires déguisées, sinon finalement Rick Mason, un ancien membre du SHIELD et ancien amant de Natasha.

Ce sont des itinéraires comme celui-ci Marvel ira probablement pour garder leur litanie de méchants fraîche et en phase avec le temps. Qu’ils amèneront jamais l’un des plus grands méchants de tous (Mephisto), ce sera lorsque MCU décidera de mettre sans crainte un peu de métaphore biblique sur le devant de la scène.