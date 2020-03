Marvel n’est pas la première franchise majeure à jeter Richard E. Grant dans un “ rôle mystère ”

Être joué dans un «rôle secret» pour une franchise populaire peut potentiellement se transformer en enfer vivant pour un acteur. Richard E. Grant est respecté depuis si longtemps en tant qu’acteur, cela lui semble probablement étrange de garder des secrets majeurs pour deux des plus grandes franchises de cinéma de tous les temps.

L’an dernier, alors qu’il était nominé aux Oscars du meilleur second rôle pour Can You Ever Forgive Me?, Grant a réussi à décrocher des rôles importants dans The Rise of Skywalker, ainsi que dans la très attendue série Disney + Loki.

Ces deux rôles étaient très secrets, y compris celui-ci encore un énorme inconnu. Avec ça, Grant est-il quelqu’un qui peut facilement garder des secrets, ou sera-t-il comme Tom Holland qui ne peut s’empêcher de bavarder?

Richard E. Grant a gardé secret son rôle dans Star Wars

Même si le rôle de Grant en tant que général allégué Pryde était un rôle relativement secondaire, il s’agissait tout de même d’un révélateur majeur. Considérant qu’il s’agissait également d’un tout nouveau méchant, Grant devait probablement garder la pièce secrète pendant quelques années.

Il ne l’a jamais donné, même s’il a probablement été poussé dans plus d’une interview. L’une des raisons pour lesquelles il a probablement pu garder le silence est qu’il est un acteur vétéran qui comprend la valeur de garder des secrets. Pas qu’il soit vraiment apparu dans les grandes franchises tout au long de sa carrière jusqu’à présent.

Alors qu’il a fait de la science-fiction dans les films et la télévision au fil des ans, apparaitre dans Star Wars et une émission de streaming Marvel avait fondamentalement changé son pedigree en tant qu’acteur. Certains pourraient dire que c’est le penchant de Disney / Marvel pour recruter les meilleurs acteurs dans leur entourage.

La grande question est de savoir si Grant peut garder le secret de qui il joue dans Loki. Ironiquement, Tom Hiddleston aurait peut-être déjà donné cela.

Tom Hiddleston a-t-il révélé que Richard E. Grant joue Old Loki?

Lors d’un discours de remise de prix il y a quelque temps, Tom Hiddleston a révélé que Grant ressemblait au père de Loki. Eh bien, nous savons qu’Odin est le vrai père de Loki, donc Hiddleston était apparemment en train de remarquer à quel point lui et Grant se ressemblaient.

Peut-être que c’était un indice que Grant jouera Old Loki, une véritable incarnation de Loki dans les bandes dessinées Marvel. Ce personnage existait dans un univers alternatif où il devient un roi infâme.

L’idée est que Loki ira dans le futur pour essayer de contrecarrer son propre moi ancien et maléfique de faire des choses pires. Les perspectives pour cela sont plus que peu intéressantes car Hiddleston et Grant sont d’excellents acteurs.

Cela semble presque shakespearien imaginant le jeune Loki essayant de déjouer son moi plus âgé joué par Grant. Un territoire comme celui-ci est la raison pour laquelle beaucoup sont si excités par les prochains spectacles Marvel Disney +. Jusqu’à présent, heureusement, Grant a zippé sa lèvre sur la révélation de secrets.

Tom Holland peut-il apprendre de Richard E. Grant à garder des secrets?

Il sera peut-être plus difficile pour Grant de garder les secrets de Loki, car des retards de production peuvent survenir en raison de problèmes de coronavirus. En conséquence, le spectacle pourrait ne faire ses débuts que plus tard en 2021.

Devoir maintenir des points de complot clandestins pendant des mois peut rendre Grant fou, en dehors d’être toujours un pro pour garder maman. Si lui et Tom Holland se rencontrent quelque part, peut-être que Grant peut donner au premier quelques conseils sur la façon de maintenir les secrets de l’intrigue sans se sentir obligé de les blab.

La Hollande est devenue la cible de blagues sur l’obligation de dire au public / aux journalistes ce qu’il ne devrait pas faire. La plupart attribuent cela à la Hollande étant plus jeune et incapable de tempérer son enthousiasme d’être une superstar internationale renommée comme Spider-Man.