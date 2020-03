Marvel Studios a arrêté la production en raison d’un coronavirus

Le Falcon and the Winter Soldier a connu un retard de production.

L’univers cinématographique Marvel s’agrandit encore plus dans la phase 4. Même si Avengers: Fin de partie a retiré plusieurs héros de renom du tableau, l’avenir est très brillant. En plus de nouveaux personnages comme Shang-Chi rejoignant les films, le MCU amène des héros comme Mme Marvel, Moon Knight et She-Hulk sur le petit écran de Disney +.

Le service de streaming se prépare à prendre en charge un segment majeur de la franchise. Et les fans attendent avec impatience de voir comment ces prochains spectacles fonctionneront en tandem avec les films. Cependant, en raison de préoccupations plus grandes et réelles, les plans de Marvel Studios ont été temporairement retardés.

Sebastian Stan et Anthony Mackie de «The Falcon and The Winter Soldier» de Marvel Studios | Alberto E. Rodriguez / . pour Disney

Marvel Studios est sur le point de s’étendre à Disney +

Spider-Man: loin de chez soi compte avec les retombées des événements climatiques dans Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie. De même, de nombreux spectacles Disney + utiliseront Avengers: Fin de partie comme point de départ. Après tout, la vie des nombreux héros du MCU a été irrévocablement modifiée par l’épopée en deux parties centrée sur Thanos.

Donc, avant que Disney + n’atteigne Mme Marvel et She-Hulk, le premier lot d’émissions s’appuie sur plusieurs acteurs clés. Loki, par exemple, reprend le voyage du personnage (Tom Hiddleston) de la tentative bâclée de récupérer le Tesseract dans Avengers: Fin de partie. Et WandaVision suit les pouvoirs en développement de Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) et sa relation avec Vision (Paul Bettany).

Mais peut-être que le spectacle Disney + Marvel le plus attendu est Falcon and the Winter Soldier. Comme les fans l’ont découvert dans Avengers: Fin de partie, Steve Rogers (Chris Evans) a choisi Sam Wilson (Anthony Mackie) pour lui succéder en tant que Captain America. Et les passionnés de Marvel sont ravis de voir comment il effectue cette transition, probablement avec Bucky Barnes (Sebastian Stan) à ses côtés et Helmut Zemo (Daniel Brühl) de retour pour causer des problèmes.

«Falcon et le soldat d’hiver» s’arrête

Pourtant, en raison de l’inquiétude mondiale suscitée par le coronavirus, Marvel a arrêté la production de The Falcon and the Winter Soldier, rapporte Deadline. La série est déjà à mi-chemin de la production et tournait à Prague lorsque la décision a été prise. Le gouvernement local avait déjà décidé de fermer les écoles et de mettre en place d’autres restrictions en conséquence.

La plupart de The Falcon and the Winter Soldier ont été tournés à Atlanta au cours des derniers mois. Et la série – qui avait précédemment annulé un tournage prévu à Porto Rico en raison d’un tremblement de terre – n’était prévue à Prague que pour une semaine environ. Cependant, avec les limites imposées à la zone, les acteurs et l’équipe reviennent maintenant à Atlanta plus tôt que prévu.

La première de l’émission sera-t-elle repoussée?

Pour le moment, il n’est pas clair si la série Marvel va simplement reporter sa visite à Prague. Mais étant donné que Disney veut probablement s’en tenir à sa date de sortie annoncée, nous parions que la production fonctionnera. Le Falcon et le soldat d’hiver devraient arriver sur Disney + en août.

Heureusement pour la production, le spectacle n’allait pas durer trop longtemps à Prague. Donc, espérons-le, le spectacle peut soit filtrer les environnements dans certaines de ces scènes, soit déterminer un autre endroit où le tournage peut se déplacer à la place. Quoi qu’il en soit, les fans ne devraient pas s’inquiéter pour le moment que la première série Disney + de Marvel Studios soit confrontée à des retards importants.

S’il y a une chose que nous savons à propos de Disney, c’est à quel point le studio est déterminé à atteindre ses dates de sortie prévues. Si la situation avec le coronavirus se développe, cela pourrait changer. Mais à partir de maintenant, The Falcon and the Winter Soldier devrait pouvoir rester largement dans les temps.