Marvel Theory suggère que cette veuve noire est décédée dans ‘Avengers: Endgame’, pas Natasha

Scarlett Johansson est prête pour sa dernière apparition dans l’univers cinématographique Marvel lorsque Black Widow sortira en salles en mai. Le film sera une sorte de préquelle pour Natasha Romanoff, qui a apparemment donné sa vie dans Avengers: Fin de partie pour sécuriser la pierre d’âme. Bien que la mort de Natasha ait été définitive, il existe une nouvelle théorie des fans qui suggère qu’elle n’est peut-être pas morte après tout.

Black Widow de Marvel, Scarlett Johansson | Amy Sussman / .

Natasha

voyage se termine

Après son apparition dans le film Marvel 2010, Iron Man 2, Johansson a repris le rôle de Natasha Romanoff, alias Black Widow, dans tous les grands projets d’ensemble de Marvel. Mais son histoire s’est terminée de manière inattendue lorsqu’elle s’est sacrifiée pour obtenir la pierre d’âme dans Endgame.

Avec Natasha

ne faisant plus partie de la

la chronologie actuelle du MCU, Marvel a défini Black Widow entre les événements de Captain America:

Guerre civile et Avengers: guerre à l’infini. Cela permet au studio de

explorer des éléments du passé de Natasha, y compris ses liens avec la Russie.

Le film verra Natasha retourner en Russie et retrouver sa vieille famille, qui comprend Yelena Belova (Florence Pugh), qui est comme une sœur pour elle.

Nous savons déjà que Yelena

est un autre diplômé de la salle rouge, mais une nouvelle théorie des fans suggère qu’elle peut

ont été impliqués dans la mort de Natasha sans que personne ne le sache.

Cet autre personnage de Marvel a-t-il pris la place de Natasha dans “Endgame”?

En raison de leur similitude

environnements de formation, Natasha et Yelena partagent de nombreuses similitudes. Cette

comprend leurs styles de combat, ce qui a déclenché des théories qu’ils peuvent avoir

changé de place à un moment donné avant Infinity War.

Selon ., une théorie des fans de Marvel soutient que Yelena a utilisé

technologie d’échange de visage présentée dans Captain America: The Winter

Soldat pour se faire passer pour Natasha. Comme les fans s’en souviendront, cette technologie a aidé Natasha

éliminer l’infiltration par Hydra de S.H.I.E.L.D. dans le film.

Selon la théorie de Marvel, Natasha et Yelena utiliseront la technologie pour éliminer Taskmaster dans Black Widow. Si tel est le cas, il est possible que Yelena et Natasha maintiennent la ruse, permettant à Natasha d’être à deux endroits à la fois.

Cela signifie également que les fans

peut-être pas vu la vraie Natasha abandonner sa vie dans Endgame, un mouvement

cela permettrait à Johansson de rester dans le MCU pour aller de l’avant.

L’argument contre la théorie de Yelena

Bien que les fans de Marvel aimeraient voir

Johansson reprend son rôle dans les projets futurs, il y a quelques problèmes avec le

théorie.

En plus d’être un scénario très compliqué, cela minerait complètement le sacrifice de Natasha dans Endgame. Cela mettrait également fin à l’avenir de Pugh dans l’univers cinématographique Marvel avant même qu’il ne commence vraiment.

Il y a aussi des obstacles logiques à surmonter, comme pourquoi Yelena apparaîtrait-elle comme Natasha pendant si longtemps. De plus, pourquoi se sacrifierait-elle sans se venger du Hawkeye de Jeremy Renner?

D’autres membres des Avengers

ont probablement compris que Natasha était un imposteur à un moment donné. Après tout,

elle aurait besoin d’enlever la technologie périodiquement, et sûrement quelqu’un le ferait

ont compris ce qui se passait finalement.

Bien que la théorie soit amusante à parler,

il y a de fortes chances que Marvel ne ramène pas Natasha après Black Widow

(à part un autre projet qui se déroule dans le passé).

Johansson révèle que Marvel a changé

La scène de la mort de Natasha

En parlant de Natasha

mort, Johansson a récemment révélé que Marvel avait été obligée de la reprendre

la scène de la mort du personnage, principalement parce que c’était beaucoup plus effrayant qu’eux

initialement prévu.

Selon Yahoo, l’actrice a révélé que Natasha et Hawkeye

fonctionnaient à l’origine à partir d’un tas de “créatures de type Détraqueur”

quand elle a sauté du rebord. Mais après avoir regardé les images, Marvel a décidé

aller dans une direction différente pour éviter d’effrayer les enfants.

«Les parents ne

pardonnez-nous l’apparence de ces créatures », a-t-elle ajouté.

Marvel a fini par simplifier la scène, faisant que Natasha et Hawkeye se disputent la décision de faire le sacrifice ultime pour le bien de l’équipe. Sur la base de la façon dont les choses se sont finalement déroulées, la décision était probablement la bonne.

Pendant ce temps, Black Widow de Marvel devait ouvrir dans les salles le 1er mai. La première a été retardée au milieu de l’épidémie de coronavirus, mais cela ne devrait pas affecter Marvel Phase 4.