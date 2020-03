Marvel Villain Thanos a une similitude troublante avec le héros Nick Fury, laissant les fans du MCU sans voix

Dans le film le plus rentable de Marvel, Avengers: Infinity War, il y a eu des moments extrêmement intenses entre tous les héros et le méchant méchant, Thanos (Josh Brolin). Dans ce film, en particulier, Nick Fury (Samuel L. Jackson) est le leader dur et impitoyable des Avengers qui met tout en œuvre pour sauver les citoyens du monde.

Infinity War illustre à quel point un super-héros Fury est vraiment quand il rassemble les Avengers une dernière fois pour essayer d’empêcher Thanos d’obtenir les Infinity Stones et de détruire l’humanité.

À première vue, Nick Fury et Thanos semblent être l’opposé complet l’un de l’autre. L’objectif principal de Nick Fury est de sauver l’humanité et l’objectif principal de Thanos est de détruire l’humanité. Même si ces deux personnages ont deux objectifs très différents, ils ont en fait plus en commun que vous ne le pensez.

Qui est Thanos?

Thanos | merveille

Dans l’univers cinématographique Marvel, Thanos est connu comme un gigantesque super-vilain originaire d’une planète nommée Titan.

Après la mort de sa planète, Thanos a fouillé l’univers à la recherche de six Infinity Stones. Son objectif était d’utiliser ces pierres pour mettre à l’intérieur de son Infinity Gauntlet qui détruirait instantanément la moitié de la population de la Terre.

Dans Avengers: Infinity War, les Avengers se regroupent pour essayer d’empêcher Thanos d’obtenir les Infinity Stones. Malheureusement, ils n’ont pas pu l’empêcher de rassembler toutes les pierres et d’un claquement de doigts de Thanos, la moitié de la population mondiale a disparu en poussière.

Qui est Nick Fury?

Nick Fury est un agent de la CIA qui est le leader de S.H.I.E.L.D, une agence de renseignement créée par le père de Tony Stark (Iron Man) pour garantir que le monde reste protégé et à l’abri du terrorisme.

Parce que le monde a commencé à devenir menacé par un nouveau niveau de méchants dotés de super-pouvoirs et capables de provoquer une destruction massive, Fury a décidé de rassembler une équipe de super-héros, appelés les Avengers, pour combattre ces méchants super-puissants.

Lorsque Fury découvre que Thanos tentait de capturer les Infinity Stones, il a rassemblé les meilleurs super-héros de la Galaxie pour essayer d’arrêter Thanos.

La similitude entre Nick Fury et Thanos

Fury et Thanos peuvent sembler différents, mais ils ont en fait des objectifs similaires. L’objectif numéro un de Fury est de faire ce qui est dans le meilleur intérêt de l’humanité, et croyez-le ou non, Thanos a à peu près le même objectif.

Parce que la planète natale de Thanos est devenue surpeuplée, les citoyens de sa planète ont manqué de nourriture et de ressources et ont finalement fini par disparaître. Cela a créé un énorme déséquilibre dans l’univers.

Le co-directeur de Avengers: Infinity War, Joe Russo, a expliqué: «[Thanos is] d’une planète appelée Titan. Plusieurs années avant le film, sa platine connaissait un changement cataclysmique. Ils manquaient de ressources et ils étaient surpeuplés. Merci a recommandé d’exterminer la moitié de la population au hasard afin de sauver le reste de la population. Bien sûr, les Titans ont rejeté sa notion, l’ont qualifié de fou, l’ont exilé et la planète a fini par mourir. Il a donc décidé de parcourir planète par planète à travers l’univers et d’anéantir la moitié de la population de chaque planète comme un moyen de corriger la planète et de la ramener à l’équilibre. »

Ainsi, alors que Thanos essaie de détruire la moitié des gens qui vivent dans l’univers, à sa manière, il le fait pour le plus grand bien. Et tandis que lui et Fury ont deux opinions totalement différentes sur la façon d’aider l’humanité, aucun de ces personnages n’agit par égoïsme, mais au lieu de cela, ils prennent tous les deux des décisions dont ils pensent que l’univers entier bénéficiera.