Marvin et Rochelle Humes attendent leur troisième enfant, un frère pour Alaia-Mai, six ans, et Valentina Raine, trois ans.

Le couple – qui a déjà Alaia-Mai, six ans, et Valentina Raine, trois, ensemble – a annoncé l’heureuse nouvelle qu’ils deviendront parents pour la troisième fois.

Aux côtés de l’emoji de lapin et d’une emoji de femme enceinte, elle a écrit sur Twitter: “Il y a un bébé lapin dans mon four … (sic)”

Tandis que Marvin partageait la même image – qui comportait un panneau qui disait “Nous observons les œufs Baby Humes, octobre 2020,” – et le légendait: “Et il y a un autre lapin dans le four! Baby Humes en octobre 2020 … nos cœurs sont si plein que nous sommes vraiment bénis … (sic) ”

Ce sont les camarades JLS de Marvin – qui se sont récemment reformés et qui se lanceront dans une tournée nationale en novembre – qui ont été les premiers à féliciter le couple pour leur bonne nouvelle.

Oritse Williams a écrit aux côtés de centaines d’émojis cardiaques: “Myyyyyyyyy GGGGGGGGGG (sic)”

Alors que Aston Merrygold a partagé: “Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeah baby Humes arrive bientôt (sic)”

D’autres stars n’ont pas tardé à envoyer leurs félicitations, avec des personnes comme Alesha Dixon, Kimberley Walsh et Giovanna Fletcher partageant toutes leurs messages d’amour et de soutien.

Cela vient après que Rochelle ait admis qu’elle et Marvin voulaient “définitivement” avoir plus d’enfants.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient parlé d’avoir plus d’enfants, elle a répondu: «Certainement, à un moment donné, nous aimerions en avoir plus. Nous ne savons tout simplement pas quand. Nous en parlons toujours. Il est issu d’une grande famille et moi» je suis vraiment proche du mien. ”

Quand il s’agit d’élever leurs enfants, Rochelle dit qu’elle est la “mauvaise flic” qui est plus sévère en matière de discipline que son mari de 34 ans.

Elle a dit: “Marvin a deux filles, donc il est doux. Je suis celle qui a de mauvaises nouvelles. Je l’entends à travers le babyphone dire: ‘Ne fais pas ça, je vais dire à maman’. Je sais que je ‘ m mauvais flic et je dois juste porter ça. “

