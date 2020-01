Mary Berry affirme qu’elle n’a jamais mangé ce genre de nourriture

Il est difficile de croire que l’ancienne star de The Great British Baking Show, Mary Berry, n’a pas goûté à un aliment en particulier. Mais, selon elle, c’est la vérité absolue.

Qu’Est-ce que c’est? Lisez la suite de sa réclamation, ainsi que ce que la cuisinière bien-aimée a fait.

La seule personne pour qui elle aime cuisiner

Berry aime surtout cuisiner pour son mari, Paul, avec qui elle est mariée depuis 53 ans. Le couple est marié depuis 1966 après avoir proposé trois fois. Il a été à ses côtés tout au long de sa carrière culinaire, ainsi que leurs trois enfants. Leur mariage est toujours fort et heureux.

La cuisinière de 84 ans a raconté au Daily Mail comment elle amène sournoisement Paul à faire quelque chose qu’il n’a pas vraiment envie de faire.

“Quand je veux demander à mon mari Paul quelque chose d’un peu délicat, comme m’accompagner à un grand événement quand il n’est pas si enthousiaste, j’attends toujours après un repas particulièrement savoureux.”

Pourquoi Berry ne se retire tout simplement jamais de la cuisine

L’hôte de Quick Cooking a été encore plus occupée après avoir quitté The Great British Baking Show en 2016, travaillant sur des livres de cuisine et des concours de jugement. Les téléspectateurs ont été attristés de la voir quitter le programme de longue date, mais heureux de savoir qu’elle n’a pas quitté le monde de la cuisine et n’a pas l’intention de le faire.

«Un jour, ils vous pousseront de côté et diront qu’ils ne veulent plus de vous. Ce n’est pas du travail, c’est un pur plaisir », a déclaré Berry au Telegraph. “Mon conseil pour les enfants est: quand ils ont fini leurs études, pour l’amour de Dieu, trouvez quelque chose – quoi que ce soit – que lorsque vous vous levez le matin, vous voulez aller travailler. Vous sortez du lit et vous voulez en profiter. Parce que quand les gens disent: «Je ne peux pas attendre de prendre ma retraite», je ne vais pas prendre ma retraite avant qu’ils ne me chassent. »

La nourriture qui n’a jamais touché ses lèvres

Bien que Berry anime son émission, Quick Cooking, sur BBC One – elle n’a jamais, jamais goûté à la restauration rapide. Au lieu de cela, son objectif est de voir les gens apprécier les plats qu’ils ont faits eux-mêmes, des repas qui peuvent être rapidement préparés et savourés, même pendant une nuit de semaine chargée.

Au lieu de commander des plats à emporter, elle aimerait que les cuisiniers à domicile préparent leurs propres repas à partir de zéro et mettent de délicieux repas faits maison sur les tables de leur famille sans avoir à saisir un menu.

«Je n’ai jamais eu de plats à emporter. Pourquoi devrais-je? Je peux rassembler les choses très rapidement », a-t-elle déclaré à My Weekly. «Il y a beaucoup de choses que vous pouvez acheter pour vous aider si vous êtes occupé et qui ne coûtent pas autant, comme le fromage râpé. Si vous êtes pressé, vous pouvez en payer un peu plus et mettre de la nourriture sur la table plus rapidement. »

Berry ne voit pas le point de mets à emporter et utilise des raccourcis dans la cuisson et les pâtes sèches au lieu de frais.

C’est le monde de Mary Berry et nous sommes heureux d’y vivre!

