Mary-Kate et Ashley Olsen ou Tia et Tamera Mowry?

Lorsque vous pensez à des paires de jumeaux célèbres, seules deux viennent à l’esprit: Tia et Tamera Mowry et Mary-Kate et Ashley Olsen. Avec des rôles d’acteur à succès dans les années 90, les jumeaux Mowry et Olsen ont construit des marques puissantes. Ils restent pertinents aujourd’hui, mais grâce à leurs efforts de marketing dans le monde entier, un ensemble de jumeaux vaut beaucoup plus.

Les jumeaux Olsen et les jumeaux Mowry via Twitter

Carrières de Tia et Tamera Mowry

Nés en Allemagne en 1978 de parents militaires, les jumeaux Mowry ont commencé leur carrière dans le show-business après avoir déménagé en Californie avant leurs 13 ans. Ils ont d’abord participé à des concours de beauté avant de décrocher des rôles d’acteur.

Les jumeaux Mowry | La collection d’images LIFE via .

Adolescents, ils ont décroché des rôles principaux dans la populaire série WB, Sister Sister. L’émission a suivi des sœurs jumelles qui ont été séparées à la naissance mais se sont retrouvées adolescentes. Leurs parents adoptifs emménagent ensemble pour les élever lorsqu’ils se lient.

L’émission a été diffusée pendant six saisons réussies avant d’être annulée en 1999. Les filles ont fait une pause dans le théâtre pour étudier la psychologie à l’Université de Pepperdine. Au milieu de leurs études, ils ont équilibré l’audition avec leur travail en classe.

Source: YouTube

Ils ont poursuivi leur carrière d’acteur côte à côte dans Twitches, Twitches Too, Double Wedding et Seventeen Again. Ils ont également eu une série de téléréalité pendant trois saisons diffusée sur le Style Network.

Après deux décennies de construction collective de leurs marques, ils ont décidé de travailler individuellement. Tia avait des rôles principaux dans The Game, Instant Mom, et fait actuellement partie de la série originale de Netflix, Family Reunion. Elle a également participé à la comédie romantique Baggage Claim.

Les jumeaux Mowry 2013 | Jason LaVeris / FilmMagic

Tamera a également continué à jouer, jouant dans le drame médical Strong Medicine pendant plusieurs saisons. Elle a élargi son curriculum vitae en entrant dans l’hébergement et est co-animatrice de l’émission télévisée de jour primée aux Emmy Awards, The Real.

Carrières de Mary-Kate et Ashley Olsen

Bien que les jumeaux Mowry aient commencé leur carrière d’acteur au cours de leur adolescence, les jumeaux Olsen ont commencé avant même de pouvoir parler ou marcher. À l’âge de neuf mois, ils ont commencé à apparaître dans la sitcom télévisée Full House, qui a duré de 1987 à 1995.

Les jumeaux Olsen 1994 | Collection Jim Smeal / Ron Galella via .

En 1993, les jumeaux ont fondé Dualstar Entertainment Group, LLC. Grâce à leur entreprise, ils ont produit une série de séries directes en vidéo à succès avec The Adventures of Mary-Kate et Ashley and You’re Invited. Ils ont également créé des films pour la télévision, tels que Double, Double Toil and Trouble et How the West Was Fun. Les jumeaux Olsen ont créé, produit et joué dans plus de 20 films sur une période de 10 ans. Leur dernière sortie conjointe du film était la New York Minute de 2004.

Source: YouTube

Une partie de leur marque avec Dualstar comprenait la licence de leur image pour une gamme de produits, qui comprenait des livres, des affiches, des fournitures scolaires et des vêtements, entre autres. Ils sont devenus un phénomène international et, à l’adolescence, ils étaient deux des plus riches d’Hollywood, d’une valeur estimée à 100 millions de dollars.

Les jumeaux Olsen 2014 | Jared Siskin / Patrick McMullan via .

Après la New York Minute, les Olsens se sont retirés du jeu et se sont concentrés sur la mode. Ils ont vendu une ligne de prêt-à-porter exclusivement dans les magasins Wal-Mart nord-américains. Leur ligne de couture, The Row, a été vendue chez Barneys et d’autres détaillants haut de gamme. Sous The Row, ils ont lancé une ligne de vêtements de sport contemporains, Elizabeth et James, du nom de leurs autres frères et sœurs.

Quelle paire de jumeaux a une valeur nette plus élevée?

Tia et Tamera se sont également révélées être des femmes d’affaires avisées en se plongeant dans d’autres domaines du divertissement. Tia s’est implantée dans le monde littéraire et est devenue un auteur à succès avec son livre de 2012, Oh, Baby: Contes de grossesse et conseils d’une maman chaude à une autre. Tia est également énorme dans le secteur alimentaire, avec son propre émission de cuisine sur The Cooking Channel et un livre de cuisine.

Source: YouTube

Tamera s’est lancée dans le commerce des vins et spiritueux. Elle possède une salle de dégustation de vin à Napa avec son mari, Adam Housley. Ensemble, les jumeaux Mowry ont créé une gamme de produits pour bébé. Leur premier produit, Milky, a été fabriqué en 2014 et constitue une amélioration de l’approvisionnement en lait maternel. Ils ont également une série pour les jeunes.

Source: YouTube

La valeur nette individuelle de Tia et Tamera Mowry est estimée à 4 millions de dollars chacun, selon Celebrity Net Worth. Leur valeur nette combinée en travaillant ensemble sur des projets tout au long de leur carrière est estimée à 8 millions de dollars, ce qui les porte à un total de 16 millions de dollars.

Les jumeaux Olsen ont principalement continué à travailler sous leur marque commune. Leur travail dans la mode leur a valu de nombreuses distinctions et ils sont deux des plus respectés de l’industrie. Ils ont été nommés Designer de l’année pour femmes en 2012 et 2015 par le Council of Fashion Designers of America – et ont également été nommés Designer d’accessoires de l’année par le CFDA en 2014.

Les jumeaux Olsen 2014 | Gisela Schober / .

Comme les jumeaux Mowry, Tthe Olsens s’est également implanté dans le monde littéraire. Ils ont publié leur livre, Influence, en 2008. Selon Barnes et Noble, le livre sur les «influences dans la mode et le style» des jumeaux Olsen et comprend des interviews avec des gens comme Karl Lagerfeld et Christian Louboutin parmi beaucoup d’autres.

En raison de la marque internationale Olsens avec des accords de merchandising, ils ont une valeur nette plus élevée. Celebrity Net Worth estime que la valeur nette combinée des Olsens est de 500 millions de dollars. Quoi qu’il en soit, les deux paires sont des inspirations incroyables et continuent d’ajouter à leurs portefeuilles déjà incroyables!