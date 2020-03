Matt Damon, Kate Winslet et d’autres stars de la contagion se réunissent pour le Coronavirus PSA

Les stars du thriller pandémique “Contagion” se sont réunies pour offrir des conseils et relayer des informations d’experts sur la coronavirus.

Matt Damon, Kate Winslet, Laurence Fishburne, Jennifer Ehle et Marion Collitard ont collaboré avec la Mailman School of Public Health de la Columbia University en partageant des annonces d’intérêt public dans l’espoir de “messages et conseils trompeurs et inexacts” dans les médias.

Appelé Contrôlez la contagion, l’objectif de la campagne de santé publique est de diffuser “des informations sur les précautions scientifiques et fondées sur des preuves que nous pouvons tous prendre pour mieux nous protéger, protéger nos proches et nos communautés”. Les messages d’intérêt public proviennent des mêmes experts et scientifiques qui ont collaboré avec le réalisateur Steven Soderbergh et l’écrivain Scott Z. Burns sur “Contagion”.

Le thriller de 2011, qui met également en vedette Gwyneth Paltrow et Jude Law, a gagné en popularité au milieu de la pandémie mondiale car il raconte l’histoire dans laquelle un virus mortel et à propagation rapide envahit le monde.

Dans les clips PSA, qui ont été publiés vendredi sur la chaîne YouTube de Columbia Public Health, chaque star partage des informations d’experts sur la pandémie de coronavirus et, plus important encore, sur ce que nous pouvons faire pour l’arrêter.

Damon, qui a joué un homme immunisé contre le virus dans “Contagion”, a parlé des “moyens les plus critiques” que les gens peuvent aider à ralentir la propagation du COVID-19, y compris la distanciation sociale. “C’était un film. C’est la vraie vie”, a-t-il dit. “Je n’ai aucune raison de croire que je suis immunisé contre COVID-19. Et vous non plus.”

Winslet a expliqué comment les gens peuvent contracter le virus et pourquoi se laver les mains est si important. “Lavez-vous les mains comme si votre vie en dépendait”, a-t-elle déclaré. “Parce que pour le moment, en particulier, c’est possible.”

Alors qu’Ehle a expliqué comment les scientifiques et les professionnels de la santé ont travaillé sur un vaccin contre le COVID-19, Collitard a rappelé son expérience en France et comment nous devons tous apprendre les uns des autres.

Fishburne, qui a dépeint un médecin au CDC dans “Contagion”, a souligné l’importance de la distance sociale lorsqu’il s’agit d’aider le personnel médical et le système de santé.

“Si nous pouvons ralentir cette situation, cela donnera à nos médecins et à nos infirmières dans nos hôpitaux une chance de se battre pour nous aider tous à traverser cette situation ensemble”, a-t-il expliqué dans son clip.

Regardez les cinq messages d’intérêt public ci-dessous.

Le 28 mars, le coronavirus (COVID-19) compte plus de 640 585 cas confirmés et en a tué plus de 29 800.

Originaire de Wuhan, en Chine en décembre, le coronavirus s’est propagé à au moins 200 autres pays et territoires. Aux États-Unis, plus de 116 505 Américains ont contracté le virus et 1 925 sont morts. La semaine dernière, les États-Unis ont dépassé l’Italie pour le plus grand nombre de cas.

Les symptômes du coronavirus incluent fièvre, toux, essoufflement et difficulté à respirer, selon Organisation Mondiale de la Santé.

Selon le Centre de prévention des maladies (CDC), les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé chroniques sous-jacents – comme les maladies cardiaques, le diabète et les maladies pulmonaires – sont plus à risque de développer des complications de la maladie.

